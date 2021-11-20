Назальная вакцина от коронавируса в России: где можно поставить, особенности и побочные эффекты

Распространение нового коронавируса по планете заставило человечество ответить созданием вакцин. Все они различны по составу и механизму действия, но цель одна – создать стойкий иммунитет к заболеванию. Только в России на осень 2021 года используется два векторных, два пептидных и один цельновирионный препарат. На подходе детская и коммерческая вакцины.
Большинство мировых препаратов для иммунизации от коронавируса вводятся через уколы. Скоро в России станет доступна новая возможность – привиться спреем, распыляемым на слизистую оболочку носа. Рабочее название вакцины, под которым её изучают – «SPRAY 08-Гам-КОВИД-Вак-2021». Под силу ли будет этому препарату заменить инъекции?
Состав и действиеРазработку назальной вакцины взял на себя НИЦЭМ имени Гамалеи – центр, где создавались оба «Спутника». И если «Лайт» воплотил в себя первую дозу двухкомпонентного «V», то новый препарат по составу напоминает вторую. Это – аденовирусный носитель 5-го серотипа с закреплёнными на нём S-белками. Для иммунитета комбинация выглядит как реальный коронавирус, позволяющий отработать механизмы защиты.
Специальная насадка позволит оросить вакциной полость носа. Именно через неё коронавирус попадает в организм при заражении. Препарат призван сформировать здесь местный иммунитет, не позволяющий вирусу проникнуть глубже.
Схема прививки через нос не новая: в Советском Союзе её благополучно использовали для профилактики гриппа.
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург не считает, что назальная вакцина способна заменить инъекцию. Местный иммунитет в носоглотке станет прекрасным дополнением к внутренней защите, сформированной после укола. Возможно, новый препарат подойдёт для ревакцинации или комбинированной прививки.
Никаких «побочек»Пока что побочных эффектов после распыления вакцины в нос выявлено не было. Но исследований слишком мало, чтобы делать окончательные выводы.
Простота использования и отсутствие «побочек» повышают вероятность, что вакцина пригодится в иммунизации маленьких детей.
Назальный способ имеет свои издержки. Например, препарат может не усвоиться полностью из-за насморка, искривления носовой перегородки или чихания в ответ на распыление.
На этапе исследованийПока что назальную вакцину нельзя застать на прививочных пунктах. Когда и в каких дозировках препарат начнут использовать – решат клинические испытания.
Первая фаза проходила с августа по октябрь 2021 года, затем началась вторая. В ней участвуют порядка 500 взрослых добровольцев. Полное исследование займёт не меньше 2-х лет, но в обороте вакцина может появиться раньше, как это было со «Спутником V».
Александр Гинцбург предполагает, что использовать назальную вакцину будут не чаще одного раза в 6 месяцев.