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Георгий Победоносец: день памяти святого верующие отмечают 23 ноября. Подвиг и чудеса великого святого

4:30:4111/22/2021,София Мальцева
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Дракон и змей-оба описания, данные дьяволу святым Иоанном в его Откровении.

Георгия Победоносца изображают Воином-победителем на ярко-белом коне. Фото: Pixabay.com

Георгий Победоносец очень почитаем в православии святой. Его память почитают ежегодно 23 ноября. В этот день верующие молятся перед святым изображением святого, прося защиты и помощи в разных делах.

За историей и иконами Святого Георгия, убивающего дракона, стоит сильная символика. Дракон и змей-оба описания, данные дьяволу святым Иоанном в его Откровении. Какова бы ни была истинная природа зверя, в самых ранних письменных источниках он описывается как дракон, а на старейших сохранившихся изображениях изображен в виде змеевидного дракона, чтобы намеренно вызвать этот образ дьявола.

Георгия Победоносца изображают Воином-победителем на ярко-белом коне. Именно так он описан как в письменных, так и в живописных рассказах о чуде, которое начинается с появления дракона в источнике с чистой питьевой водой. Из-за чего горожане лишились главного источника существования – питьевой воды. Поскольку в те времена, в основном люди были язычниками, то они решили спасти ситуацию, отдавая в жертву чудовищу самых красивых девственниц. Они ежедневно приносили дракону человеческие жертвы. Жертва дня была выбрана путем жеребьевки. В последствии "победительницей" этой лотереи оказалась местная принцесса.

Выбрав день, девушку отвели к озеру где оставили в специальном месте. Люди отошли на несколько метров, чтобы издалека посмотреть на казнь, готовые оплакать принцессу. Однако из ниоткуда появился высокий всадник в военных доспехах и с копьем в руках. Он побоялся змея, а, перекрестившись, бросился к чудовищу и одним ударом поразил его копьем.

После этого смелый юноша сказал принцессе, чтобы она не боялась и связала чудовище, а также повела его в город. Хотя люди испугались, но Георгий их успокоил и сказал, что он посланник Божий, пришел освободить город. После этого случая, множество язычников обратились в христианскую веру.

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