Адмирал Попов считает, что российский "Курск" потонул после столкновения с подлодкой НАТО

Адмирал Вячеслав Попов, командовавший в 2000-м году Северным флотом, заявил, что атомная подводная лодка "Курск" потонула из-за столкновения с субмариной НАТО, название которой известно с вероятностью 90%. "Курск" затонул 12 августа 2000 года в Баренцевом море в 175 километрах от Североморска на глубине 108 метров. Официальной причиной произошедшего стал взрыв торпеды на борту и последующей детонации боезапаса. Тогда погибли 118 человек. Все они участвовали в учениях Северного флота.
– Субмарина, с которой столкнулся "Курск" следила за судном, возможно, она не справилась с условиями или же не учла дистанцию и совершила столкновение. Я знаю ее название и почти уверен в правдивости информации, но перед тем, как публично озвучивать наименование, мне нужны доказательства, которыми я смогу подкрепить свои слова, – сказал Попов.
Также в 2020 году в документальном фильме Аркадия Мамонтова про "Курск" Попов заявил, что для него официальной и правдивой версией является столкновение судна с другим, которое допустило столкновение неосознанно. Также в СМИ сообщается, что в районе учений были атомные подлодки Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. А когда Министерство обороны России сделала запрос в эти страны, чтобы получить одобрение на инспекцию подлодок, им пришел отказ.
По официальной версии, которую выдвинула Российская правительственная комиссия в 2020 году, происшествие случилось из-за взрыва теплового взрыва компонентов топлива торпеды 65-76, который привел к последующей детонации. Из Баренцева моря были поняты фрагменты затонувшего судна. Эксперты заявляют, что такое действие было необходимо для дальнейшей безопасности, потому что на дне моря могли оставаться взрывоопасные вещества.