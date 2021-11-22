В Бердске за два года пандемии заболели коронавирусом 3050 человек

В Бердске за 24 часа выявлено 14 новых случаев заражения COVID-19. А под медицинским наблюдением с подозрением на коронавирус или уже с положительным результатом ПЦР-теста находятся 1 306 граждан. Такие данные предоставляет оперштаб по борьбе с коронавирусом в регионе на 22 ноября. Сейчас сдано 242 теста на выявления вируса в организме человека. А выздороветь за сутки удалось 2 732 пациентам, болеющим ковидом.
Общее число заразившихся бердчан составило 3 050 человек. Заразиться успели и сотрудники с воспитанниками в образовательных учреждениях. В такой сфере болеют 34 школьника и 16 воспитанников детских садов. Также COVID-19 был выявлен у двух сотрудников сферы образования. Общее число контактных лиц – 1 230, из них 901 школьник и 329 сотрудников и воспитанников детских садов. Закрыться из-за коронавирусной инфекции успели 16 групп в дошкольных учреждениях и 34 школьных класса. А по ОРВИ закрылись шесть классов и четыре группы в садиках.