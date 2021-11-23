Кто выйдет на пенсию в 2022 году, согласно переходному периоду новой пенсионной реформы в России

Для многих россиян пенсия – долгожданное время, которое можно посвятить общению с семьёй, любимым увлечениям и отдыху. Много лет возрастной рубеж, позволяющий уйти на пенсию, не менялся. Для женщин он был равен 55-ти годам, а для мужчин – 60-ти.
Недавно законодательство изменилось, и право прервать трудовую деятельность в пользу государственного обеспечения стало доставаться людям всё позже и позже. Проверим, россияне какого возраста получат возможность перейти на пенсию в грядущем 2022 году.
Суть реформыТрудоспособность старшего поколения и «нерезиновость» государственного бюджета позволили руководству страны перейти на новую пенсионную систему с 2019 года. Заветными возрастами, официально превращающими россиянина в пенсионера, стали 65 и 60 лет для мужского и женского пола соответственно.
Одномоментный прыжок в 5 лет стал бы для россиян слишком резкой мерой, поэтому переход решили осуществлять постепенно. Например, в первый год реализации реформы на пенсию мужчины ушли всего на полгода позже. Планируется, что весь переходный период займёт 10 лет – до 2028 года.
Текущий 2021 год, как третий по порядку введения реформы, прибавил к возрасту пенсионеров 1,5 года. Поэтому на государственное обеспечение ушли женщины 56,5 лет и мужчины 61,5 лет.
Пора на пенсиюПервое полугодие 2022 года подарит заслуженный отдых мужчинам, рождённым во второй половине 1960-го и женщинам, появившимся на свет после июля 1965-го.
Исключение из правил сохранит старые показатели пенсионного возраста для тех 60-летних и 55-летних россиян, трудовой век которых был особенно долог. У мужчин это стаж от 42-х лет, у женщин – от 37-ми. На особых условиях по возрасту остаются госслужащие, работники Крайнего Севера, военные, учителя, врачи, артисты и другие «нестандартные» категории.
Преодоление возрастных рамок – не единственное условие начисления пенсии. Для её страховой разновидности, рабочий стаж потенциального пенсионера в 2022-м не должен быть короче 13-ти лет.
Следующая партия «новых пенсионеров» будет уходить только в 2024 году на условиях 15-летнего стажа.
Сыграют роль и баллы, появляющиеся благодаря отчислениям работодателя. Их должно быть не меньше 30-ти. Если скопить их не получилось, пенсионер может рассчитывать лишь на социальный вид выплаты, которая начнёт поступать на его счёт на 5 лет позже страховой.
Ставки растутЕжегодная индексация позволяет пенсии расти, покрывая растущие цены на товары и услуги. В 2022-м году показатели баллов и фиксированной выплаты планировалось увеличить на 5,9%. Однако фактическая инфляция превысила это значение.
В середине ноября 2021-го российский президент Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на больший процент. Насколько в итоге повысятся выплаты, россияне узнают к концу года. Напомним, что на ежегодный рост выплат могут рассчитывать только те пенсионеры, которые отказались от официального труда.