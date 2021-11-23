Меры предосторожности при коронавирусе, о которых уже можно забыть: восемь советов

Наш второй сезон отпусков под тенью COVID-19 не за горами. И хотя пандемия еще не закончилась, и все еще важно принимать меры предосторожности, в этом году многие вакцинированы, так что мы находимся лучше для старта, чем в прошлом году.
Прошли те времена, когда мы ничего не знали о коронавирусе, и поэтому нам нужно было быть бдительными во всем, пишет medicalxpress.com.
Теперь мы знаем, что основным путем заражения людей является контакт с респираторными жидкостями, несущими инфекционный вирус. Это означает:
Вдыхать воздух, содержащий вирус.
Вирус выдыхается на ваши слизистые оболочки (иначе говоря, кто-то кашляет на вас).
Или прикоснувшись руками к маленьким капелькам или частицам вируса, а затем прикоснувшись к носу, глазам или рту.
Что это значит для вещей, которые мы раньше делали, и, возможно, нам больше не нужно делать? То, чего мы раньше боялись, может быть уже не таким страшным?
Пришло время сбросить наш измеритель беспокойства по COVID-19, а также дать слово поддержки, чтобы быть в курсе последних объявлений Центров по контролю и профилактике заболеваний, ваших местных медицинских работников и доверенных медицинских специалистов, чтобы беспокоиться меньше может приходить чаще, чем раз в год.
Восемь вещей, о которых мы можем перестать беспокоиться:
1. Протирать каждую поверхность не реже одного раза в день.
Помните, когда мы думали, что нам нужно использовать салфетки Lysol для дезинфекции упакованных продуктов и контейнеров на вынос?
С тех пор мы узнали, что коронавирус плохо переносится на поверхности, поэтому риск распространения через пищевые продукты или упаковку невелик. CDC говорит, что, вероятно, нет необходимости проводить какую-либо дополнительную дезинфекцию в целом, если у кого-то, кто был в вашем доме в течение последних 24 часов, нет подтвержденной коронавирусной инфекции. Если вы продолжаете регулярно убирать свой дом - иногда легче сказать, чем сделать - обычное мыло и моющие средства удаляют большинство вирусных частиц с поверхностей.
Но если кто-то в вашей семье с большей вероятностью сильно заболеет COVID-19, не помешает чистить чаще. И обязательно почаще мойте руки.
2. Ношение перчаток.
Помните, когда мы надевали перчатки, чтобы пользоваться бензоколонкой, мы представляли себе, что до нас коснулись сотни потенциально инфицированных людей?
CDC теперь говорит, что для широкой публики перчатки не нужны, если вы не чистите или не ухаживаете за больным. Лучший способ защитить себя от микробов после выхода из дома - это регулярно мыть руки или использовать дезинфицирующее средство для рук.
Но, пожалуйста, продолжайте носить свои милые черные перчатки во время обеденной прогулки, потому что в Калифорнии холодно, когда температура ниже 70 градусов, и нам нужно предотвратить сезонное аффективное расстройство сейчас, когда темнеет к 17:00.
3. Рукопожатия.
Помните, когда мы думали, что больше никогда не пожмем руки?
По-прежнему верно, что если кто-то заразился коронавирусом, кашляет на руку и пожимает вам руку, а затем подносит руку к носу, глазам или рту, вы можете заразиться. Но если они не инфицированы, или они не кашляют на руке , или если вы вымыли руки, прежде чем тереть руками все лицо, тогда все должно быть в порядке.
Но не испытывайте давления, чтобы снова начать рукопожатие, если вы думали, что постукивание локтем было намного круче.
4. Маски, которые носят на улице.
В целом, занятия на свежем воздухе безопаснее, чем в помещении, потому что усиленный воздушный поток означает, что вы с меньшей вероятностью столкнетесь с концентрацией вируса в воздухе.
Согласно рекомендациям CDC, вам не нужно носить маску в большинстве случаев на открытом воздухе, особенно если вы продолжаете практиковать социальное дистанцирование. Исключение составляют случаи, когда вы находитесь в районе с высокими показателями передачи коронавируса, или если вы участвуете в мероприятиях, где вы будете в тесном контакте с другими людьми, которые не прошли полную вакцинацию, или если вы находитесь в большой толпе. .
Некоторые медицинские работники, например, в округе Санта-Клара, по-прежнему рекомендуют использовать маски для лица, если вы вообще находитесь в людных местах. Округ Лос-Анджелес требует использования масок на открытом воздухе на мероприятиях с участием 10 000 или более человек и рекомендует их в некоторых других ситуациях на открытом воздухе. И стоит помнить, что большинство маленьких детей все еще не полностью вакцинированы, и что люди с ослабленной иммунной системой должны принимать все меры предосторожности, рекомендованные для непривитых людей.
5. Совместное питание.
RIP Souplantation, но было ли это излишеством (и реально ли реинкарнация?) Теперь, когда мы понимаем, что шведские столы и совместная еда в семейном стиле не являются большими рисками COVID-19?
Совместное питание по-прежнему может быть рискованным, особенно если вы находитесь в помещении и не вакцинированы, потому что акт жевания может распространять коронавирусы через респираторные капли и аэрозоли. Но в настоящее время нет доказательств того, что COVID-19 передается через пищу. Так что, если вы уже решили поесть вместе, можно разделить десерт, не беспокоясь о том, что вам достанутся отдельные тарелки.
Многие другие микробы могут передаваться при совместном употреблении пищи. Но это не история о других микробах.
6. Водные развлечения.
Помните, как мы стыдили людей за то, что они ходят на пляж?
Теперь мы не только знаем, что на улице безопаснее, чем внутри, но и понимаем, что вирус не распространяется через воду. Это включает в себя бассейны, джакузи и водные игровые площадки.
Если вы подойдете достаточно близко, чтобы инфицированный мог подышать на вас в горячей ванне, это одно. Но если вы плывете на расстоянии нескольких футов от кого-либо, кто болеет COVID-19, вы, вероятно, в порядке.
7. Сохранение качественных масок для медицинских работников.
Помните, когда мы думали, что нам нужно делать маски из носков, носовых платков или нижнего белья, чтобы сохранить маски N95 для медицинских работников? (Примерно так, как Цзин-мэй в «Клубе радости и удачи» взяла краба худшего качества, потому что у нее самое лучшее сердце?)
Медицинские работники теперь полностью обеспечены масками, и, скрестив пальцы, так и останется. Так что смело покупайте KN95 и другие высококачественные одноразовые маски для лица. CDC также рекомендует маски с двумя или более слоями моющейся, дышащей ткани, которые плотно прилегают к лицу.
8. Длинные очереди (или невозможные препятствия) для назначения вакцинации.
Помните, как вы использовали свои навыки захвата билетов на концерты BTS, чтобы пригласить своих пожилых членов семьи и друзей на эти желанные прививки? А потом им пришлось час ждать в очереди, чтобы сделать прививку?
Теперь вы можете вальсировать в большинство аптек и клиник для вакцинации COVID-19, даже без предварительной записи. Каждый человек в возрасте 5 лет и старше теперь имеет право на прививку. Калифорния также рекомендует делать бустерные уколы всем, кто хочет, чтобы обеспечить дополнительную защиту людям перед поездкой в отпуск и на встречи, и эти встречи также легко назначить.
Если вы и все остальные в вашем кругу будут вакцинированы, меньше беспокойства может стать вашей новой нормой.