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24 ноября – день памяти преподобного Феодора Студита: чудеса исповедника. Важные запреты дня для каждого верующего

3:30:1811/23/2021,София Мальцева
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Святой создал в монастыре огромный научный центр, благодаря библиотеке, которая превзошла в этом остальные византийские храмы.

Также на Федора Зимнего принято избавляться от треснутой посуды, чтобы не навлечь ссоры в семье. Фото:Pixabay.com

24 ноября отмечается христианский праздник в память святого Феодора Студита. Преподобный и богоносный отец Феодор Студит был гимнографом и богословом, а также настоятелем монастыря Святого Иоанна Крестителя. Феодор был двадцатилетним монахом, когда выступил с инициативой возродить почти вымерший монастырь Студий в имперском городе Константинополе. Под его опекой обитель стала одним из сияющих светил восточного христианства. Это не удерживало сменявших друг друга императоров от изгнания верного Феодора и изгнания общины.

Его очень чтут и уважают за столь значительное возрождение монастыря, что очень повлияло на последующую историю монашества. Его ученик, Наукратий, снова поднял контроль над монастырем, когда закончилось иконоборчество в 842 году.

Отмечается, что самые важные изменения были в жизни общины, а также в ручном труде. Кроме того, Феодор создал в монастыре огромный научный центр, благодаря библиотеке, которая превзошла в этом остальные византийские храмы.

После смерти святого Студийский монастырь оставался жизненно важным центром гимнографии и агиографии Византии, а также местом где происходило копирование рукописей.

После реставрации святых икон Феодор стал одним из главных героев иконописной оппозиции.

В народе 24 ноября называют днем Феодора или Федор Мороз. На Руси верили, что на Феодоров день все гадания сбываются. Однако заключать браки в этот день было плохой приметой. Считалось, что так пара быстро расстанется.

Также на Федора Зимнего принято избавляться от треснутой посуды, чтобы не навлечь ссоры в семье.

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