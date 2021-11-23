24 ноября – день памяти преподобного Феодора Студита: чудеса исповедника. Важные запреты дня для каждого верующего

24 ноября отмечается христианский праздник в память святого Феодора Студита. Преподобный и богоносный отец Феодор Студит был гимнографом и богословом, а также настоятелем монастыря Святого Иоанна Крестителя. Феодор был двадцатилетним монахом, когда выступил с инициативой возродить почти вымерший монастырь Студий в имперском городе Константинополе. Под его опекой обитель стала одним из сияющих светил восточного христианства. Это не удерживало сменявших друг друга императоров от изгнания верного Феодора и изгнания общины.
Его очень чтут и уважают за столь значительное возрождение монастыря, что очень повлияло на последующую историю монашества. Его ученик, Наукратий, снова поднял контроль над монастырем, когда закончилось иконоборчество в 842 году.
Отмечается, что самые важные изменения были в жизни общины, а также в ручном труде. Кроме того, Феодор создал в монастыре огромный научный центр, благодаря библиотеке, которая превзошла в этом остальные византийские храмы.
После смерти святого Студийский монастырь оставался жизненно важным центром гимнографии и агиографии Византии, а также местом где происходило копирование рукописей.
После реставрации святых икон Феодор стал одним из главных героев иконописной оппозиции.
В народе 24 ноября называют днем Феодора или Федор Мороз. На Руси верили, что на Феодоров день все гадания сбываются. Однако заключать браки в этот день было плохой приметой. Считалось, что так пара быстро расстанется.
Также на Федора Зимнего принято избавляться от треснутой посуды, чтобы не навлечь ссоры в семье.