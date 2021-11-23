Ольгу Бузова покинула Instagram из-за госпитализации

В России знаменитую исполнительницу Ольгу Бузову госпитализировали в медучреждение с травмой руки. Об этом певица рассказала в свое аккаунте Instagram и предупредила своих подписчиков о том, что какое-то время не будет выкладывать контент. Травму звезда получила еще несколько месяцев назад, когда принимала участие в одном из популярных шоу. У нее отнималась рука, ей провели операцию, однако полной реабилитации не случилось.
– Все уже знают о мое травме руки, я на протяжении двух недель находилась под присмотром врачей, лучше мне не становится, доктора настаивают на еще одной госпитализации. За здоровьем нужно следить и я ложусь в больницу и пропадаю из социальных сетей на некоторое время, – сообщила певица.
Также Бузова сообщила, что ложится в медучреждение на несколько дней, однако медики так не считают. По словам экспертов, на восстановление такой травмы уйдет минимум два месяца.