Спецвыпуск «Страх потерять работу создал давку за вакциной от ковида » вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 24 ноября 2021»

24 ноября 2021 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:
- Срочный сбор: малыши с туберкулезом ждут сладкий Новый год-2022
- Одновременно записаны 5 человек на прививку: ставят потому, что «принудили»
- Как получить «именной знак»
- Где взять без госуслуг с кнопочным телефоном QR-код?
- Третья сессия депутатов: принять бюджет, назвать три улицы
- Не дожидаясь аварии: меняет сгнившие трубы КБУ
- Надо подстраиваться: мэр недоволен работой дворников в 9 утра
- 168 000 рублей транспортного налога заплатил владелец Порше
- 50 ДТП за десять месяцев: четыре человека погибли на улицах города
- Что сделали с Черемушной за 150 млн рублей: первый этап реконструкции завершен
- Депутаты потребуют у правительства вычеркнуть полигон «Маяк» из схемы
- С какими успехами и потерями прошел 2021 год: задай вопрос мэру
- «Выскочили в окно в пижамах»: у семьи с двумя детьми сгорело все
- Почему ученики отказываются от еды: ее подают холодной, в компоте плавают волосы
- Без ущерба для здоровья можно прожить на 5 тысяч рублей в месяц?
- Будет ли вонять от завода по производству кормов за 10 млрд рублей?
- 9 аварийных домов не могут снести из-за судов владельцев «квадратов»
- Стучат зубами от холода в огромной очереди около почты бердчане
- Провис на два метра натяжной потолок в общежитии из-за снегопада
- На 160 пациентов развернул койки ковидный госпиталь: аппаратов ИВЛ - 8
- Ставят только «Спутник V»: в дефиците ли прививки для ревакцинации?
- «С днем рождения»: два года бушует убийственный вирус 21 века - COVID-19
- Выписали с 85% поражением легких 42-летнего ветерана боевых действий из госпиталя
- Как могут ужесточить антиковидные меры?
- Беременной отказали в бесплатных сенсорах к инсулиновой помпе
- Пациентке с сахарным диабетом не выдали нужный инсулин в больнице
- Эксперимент: можно ли прорваться в кафе и ресторан без QR-кода?
- В красных зонах – столпотворение: больные чуть не подрались
- Наградит ли МЧС 18-летнего сотрудника лесхоза за реанимацию друга?
- 40 минут спасатели везли на снегоходе девушку до скорой
- Полыхала баня на ул. Энтузиастов
- Гранату увидели соседи: скандал перерос в спецоперацию
- Как очистить душу в Рождественский пост?
- Зимние школьные каникулы: какие даты утверждены
- Когда поставят елки к Новому 2022 году?
Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер.Среда.Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту.
Следующий номер газеты выйдет 1 декабря 2021 года.