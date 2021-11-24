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Спецвыпуск «Страх потерять работу создал давку за вакциной от ковида » вышел в газете "Курьер.Среда.Бердск" 24 ноября 2021»

1:00:1011/24/2021
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Покупайте свежий номер. И сообщите о нем своим родным, которые не читают интернет. Или купите газету и подарите им.

24 ноября 2021 вышла газета «Курьер.Среда.Бердск«. Фото «Курьер.Среда»

24 ноября 2021 вышла газета "Курьер.Среда.Бердск". В нем вы узнаете:


  1. Срочный сбор: малыши с туберкулезом ждут сладкий Новый год-2022
  2. Одновременно записаны 5 человек на прививку: ставят потому, что «принудили»
  3. Как получить «именной знак»
  4. Где взять без госуслуг с кнопочным телефоном QR-код?
  5. Третья сессия депутатов: принять бюджет, назвать три улицы
  6. Не дожидаясь аварии: меняет сгнившие трубы КБУ
  7. Надо подстраиваться: мэр недоволен работой дворников в 9 утра
  8. 168 000 рублей транспортного налога заплатил владелец Порше
  9. 50 ДТП за десять месяцев: четыре человека погибли на улицах города
  10. Что сделали с Черемушной за 150 млн рублей: первый этап реконструкции завершен
  11. Депутаты потребуют у правительства вычеркнуть полигон «Маяк» из схемы
  12. С какими успехами и потерями прошел 2021 год: задай вопрос мэру
  13. «Выскочили в окно в пижамах»: у семьи с двумя детьми сгорело все
  14. Почему ученики отказываются от еды: ее подают холодной, в компоте плавают волосы
  15. Без ущерба для здоровья можно прожить на 5 тысяч рублей в месяц?
  16. Будет ли вонять от завода по производству кормов за 10 млрд рублей?
  17. 9 аварийных домов не могут снести из-за судов владельцев «квадратов»
  18. Стучат зубами от холода в огромной очереди около почты бердчане
  19. Провис на два метра натяжной потолок в общежитии из-за снегопада
  20. На 160 пациентов развернул койки ковидный госпиталь: аппаратов ИВЛ - 8
  21. Ставят только «Спутник V»: в дефиците ли прививки для ревакцинации?
  22. «С днем рождения»: два года бушует убийственный вирус 21 века - COVID-19
  23. Выписали с 85% поражением легких 42-летнего ветерана боевых действий из госпиталя
  24. Как могут ужесточить антиковидные меры?
  25. Беременной отказали в бесплатных сенсорах к инсулиновой помпе
  26. Пациентке с сахарным диабетом не выдали нужный инсулин в больнице
  27. Эксперимент: можно ли прорваться в кафе и ресторан без QR-кода?
  28. В красных зонах – столпотворение: больные чуть не подрались
  29. Наградит ли МЧС 18-летнего сотрудника лесхоза за реанимацию друга?
  30. 40 минут спасатели везли на снегоходе девушку до скорой
  31. Полыхала баня на ул. Энтузиастов
  32. Гранату увидели соседи: скандал перерос в спецоперацию
  33. Как очистить душу в Рождественский пост?
  34. Зимние школьные каникулы: какие даты утверждены
  35. Когда поставят елки к Новому 2022 году?

Дорогие читатели! В апреле 2020 года из-за сложной ситуации с пандемией редакция «Курьер.Среда.Бердск» временно приостановила выпуск газеты. С июля мы начали выпуск, но пока по сокращенному варианту.

Следующий номер газеты выйдет 1 декабря 2021 года.

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