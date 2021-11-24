Тренды новогоднего маникюра: какой цвет и форму ногтей выбрать для встречи Нового 2022 года

Каждая женщина хочет стать еще ярче и красивее: по будням и праздникам — особенно большим датам, как Новый год. Главный праздник этого года наступит уже совсем скоро, именно поэтому многие уже сейчас задумываются о том, как же одеться и какой маникюр сделать к новогодней ночи, чтобы затмить всех своим образом.
В 2022 году покровителем станет Водяной Тигр. Это крайне гордый и свободолюбивый зверь. Он не прощает слабых и замкнутых. Чтобы задобрить его, нужно продемонстрировать свои самые сильные качества. А заняться этим вопросом стоит, конечно же, 31 декабря. Но как лучше выглядеть, чтобы понравиться как окружающим, так и Тигру?
Во-первых, стоит учесть, что Тигр любит все натуральное и похожее на природное. Ему не нравятся токсичные оттенки. Именно поэтому в новогоднюю ночь 2022 года необходимо одеться во все натуральное и выглядящее естественно. То же самое касается и макияжа, и, конечно же, маникюра. Лучше всего использовать нейтральные цвета или оттенки, которые встречаются в природе. Неплохой идеей будет использование изображений зверей, растений, снежинок или тех самых тигриных полосок. Подобное точно понравится и Тигру, и вам, и людям, с которыми вы проведете новогоднюю ночь.
Форму можно выбрать произвольно, но есть свои исключения. С одной стороны, может показаться, что Тигр будет рад длинным ногтям, похожим на когти, но это будет выглядеть крайне не естественно на человеке. Именно поэтому от такой идеи лучше отказаться. Ногти короткой и средней длины не станут причиной злобы со стороны Тигра.
Отметим, что выбирать образ для новогодней ночи необходимо с учетом именно вашего настроения и вкуса. Если ногти идеально подойдут для Тигра, но не понравятся вам, то в этом будет мало пользы. Более того, Тигр догадается, что вы сделали неестественный жест в его сторону и притворились. Это также скажется на ваших отношениях. Необходимо найти компромисс, чтобы вы тоже остались довольны своим решением.