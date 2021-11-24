Врачи 11 российских больниц пригласили противников вакцинации от коронавируса в «красную зону» и морги

В Росси врачи 11 медучреждений написали открытое письмо лицам, которые выступают против прохождения вакцинации от коронавируса. В число таких людей входят некоторые политики и общественные деятели. В письме врачи предлагают лично посетить отделения, в которых лежат пациенты, заразившиеся коронавирусом. По словам докторов, люди должны сами увидеть, что происходит в таких палатах.
Письмо адресовано не только части общества, которая считает, что вакцинироваться – это не обязательно, но и конкретным лицам. Например, лидерам КПРФ и "Справедливой России" Геннадию Зюганову и Сергею Миронову, вице-спикеру Госдумы Петру Толстому, политологу Сергею Кургиняну, актрисе Марии Шукшиной, певице Наталье Ветлицкой, телеведущему Оскару Кучере, музыканту Константину Кинчеву, певцу и композитору Юрию Лозе.
– Врачи сейчас очень заняты, но людей, которые открыто выступают против прохождения вакцинации, слушают и читают большинство. Мы не можем не обратить на это внимание и готовы провести экскурсию специально для тех, кто позиционирует себя, антиваксером по отделениям, где лежат зараженные, – говорится в письме.
Авторами письма стали главные врачи больниц и заведующие отделениями. Среди них главврачи московских больниц №40, №52, №15 и №67 Денис Проценко, Марьяна Лысенко, Валерий Вечорко и Андрей Шкода, главврач Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина в Санкт-Петербурге Денис Гусев.