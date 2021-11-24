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Эксперт дал совет, как управлять автомобилем в сумерках

6:21:4711/24/2021
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Эксперт призывает соблюдать скоростной режим и быть внимательнее.

Эксперт советует проверять работу световых датчиков на машинах в темное время суток. Фото: Pixabay.com

Директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев заявил, что уменьшение светового дня может привести к негативным последствиям для водителей автомобилей. Мужчина порекомендовал производить проверку всех световых датчиков перед тем, как садиться за руль автомобиля. Специалист заявил, что проблема не является индивидуальной, а проблемы в таких условиях могут появиться, как у неопытного водителя, так и у людей с нарушением зрения.

– Сейчас по утра не так светло, как летом. Это приводит к повышенной сонливости водителей и вообще людей. А вечером по той же причине люди не могу сосредоточиться, – сообщил Канаев.

Также глава ведомства сообщил, что большинство аварий, которые происходят из-за того, что водитель уснул, случаются в предрассветное время. Что говорит о том, что по утра нужно садиться в машину с кем-либо, кто бы мог проследить за тем, чтобы вы не уснули. А вот в вечерние время, например, после работы, когда вы едете домой, стоит уделять время отдыху. Никто не мешает остановиться на обочине и переключиться.

Также при отсутствии достаточно освещения дорожного участка возможен риск не заметить некоторые предметы, которые лежат на дороге, это может быть обычное препятствие, которое помешает водителю продолжить движение. Что говорит о том, что в утренние и вечерние часы необходимы соблюдать и контролировать скоростной режим передвижения.

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