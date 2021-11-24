Стань частью команды Новосибирской птицефабрики. Не трать время и деньги на дорогу до работы, тебя доставят бесплатно до рабочего места

- Инженер-программиста 1С, з/п договорная
- Ведущий инженер АСУ, 60 000 рублей
- Инженер АСУ, 40 000 рублей
- Старший прораб, 38 000 рублей
- Старший мастер стройцеха, 34 900 рублей
- Рабочий-строитель, 30 000-45 000 рублей
- Инженер-наладчик, 40 000 рублей
- Системный администратор, 36 800 рублей
- Механик по автомобилям, 34400 рублей
- МотористАТЦ, 40 000 рублей
- Ветеринарный врач, 30 000 рублей
- Ветеринарный врач-иммунолог, 32 000 рублей
- Рабочие на производство, 37 000 рублей
- Рабочий колбасного цеха, з/п 35 000 рублей
- Тракторист, 40 000 рублей
- Медицинская сестра( фельдшер), 25 000 рублей
- Лаборант, 22 300 рублей
- Водитель( кат. С), з/п 40 000 рублей
- Водитель категории Е, з/п 50 000 рублей
- Водитель погрузчика, 40 000 рублей
- Кладовщик цеха переработки, 29 600 рублей
- Технолог цеха переработки, 39 000 рублей
- Специалист по ремонту и обсл. холодильного оборудования, 52 000 рублей
- Слесарь-ремонтник, з/п 19 000-22 000 рублей
- Грузчик, от 32 000 рублей
- Кладовщик готовой продукции, 37 900 рублей
- Электрогазосварщик, 27 600 рублей
- Мастер по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 30 000 рублей
- Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования, 27 300-30 000 рублей
- Слесарь по ремонту котельного оборудования, 25 460 рублей
- Мастер смены в газовую службу, 40 000 рублей
- Слесарь КИПиА, з/п от 27 000 рублей
- Оператор птицефабрик и механизированных ферм, 26 000-30 000 рублей
- Слесарь по обслуживанию теплосетей, 23 000 рублей
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 27 000-28 000 рублей
- Продавец продовольственных товаров, 22 000 рублей
- Комплектовщик, 35 600 рублей
- Маляр, 20 000 рублей
- Мастер КИПиА котельной, 30 000 рублей
- Мойщик посуды, 20 000 рублей
- Санитар ветеринарный з/п 19600 рублей
- Дворник, 23 100 рублей
- Уборщик производственных и служебных помещений, 16 000 рублей
- Автомойщик, 18300 ублей
- Машинист копрессора, 18 300 рублей
Телефоны для справок: 8-983-120-90-80, 8-913-207-24-52 Новосибирская птицефабрика
Официальное трудоустройство, своевременная з/п 2 раза в месяц; предоставление спецодежды; служебный транспорт;
оказание материальной помощи в случае необходимости!
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