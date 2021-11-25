Губернатор Травников вручил мэру Бердска Евгению Шестернину грамоту за хороший инвестиционный климат

В правительстве Новосибирской области прошло совещание Совета по инвестициям региона. На нем получили одобрения сразу три крупных проекта. На мероприятии губернатор региона Андрей Травников вручил почетную грамоту мэру Бэрдска Евгению Шестерина. Награждение произошло за хороший результат в рейтинге муниципальных районов и городских округов Новосибирской области за 2020 год.
Также стало известно, что Бердск занял лидирующую позицию в рейтинге муниципальных районов и городских округов Новосибирской области в сфере деятельности по содействию, продвижению, конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата в Новосибирской области, такое сообщение появилось на сайте администрации города Бердска.