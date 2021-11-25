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Коронавирус у новорожденных: при каких условиях младенец рождается с ковидом. Признаки коронавируса у только что рожденных детей

2:21:2711/25/2021,Ирина Новая
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Среди младенцев до года заражённых коронавирусом пока немного.

Наличие вирусных частиц в околоплодных водах – явление редкое. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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С появлением новых штаммов коронавирус стал представлять настоящую угрозу для детей. К ноябрю число юных заражённых в России составило около 60 тысяч. Порядка 2% из них пришлось госпитализировать, а каждый десятитысячный случай закончился трагедией.

Среди младенцев до года заражённых коронавирусом пока немного. Затрудняет выявление болезни её нетипичная картина: кашель и покраснение горла встречаются редко. Чаще новорожденный плохо спит, много плачет и не реагирует на происходящее вокруг. Неужели заразиться можно даже в материнской утробе? Отвечают учёные.

Рождённые с инфекцией

Плацента, окружающая ребёнка внутри матери – мощный щит, не пропускающий вирусные частицы. Поэтому вертикальная передача коронавируса встречается очень редко. Британские исследователи из Центра биомедицинских исследований NIHR проверили механизм заражения плода.

Мишень коронавируса – рецепторы ACE2 и TMPRSS2. В организме взрослого они есть во многих органах и тканях. Зато у плода учёные обнаружили рецепторы только в почках и кишечнике. Причём почки оказались анатомически недоступными для инфицирования. Другое дело – кишечник, в который попадают околоплодные воды матери, когда ребёнок глотает их.

Наличие вирусных частиц в околоплодных водах – явление редкое. Для этого мать должна тяжело болеть коронавирусом. Если условие соблюдено, новорожденный появляется на свет уже заражённым, либо с антителами к коронавирусу.

Угроза плоду

Гораздо чаще болезнь матери угрожает не заражением, а гибелью будущего ребёнка. Почти 20% беременных с коронавирусом заканчивают преждевременными родами. Иногда требуется кесарево сечение или открываются сильные кровотечения.

Данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний говорят о четырёхкратном росте угрозы мертворождения в случае с дельта-штаммом вируса. Из 1,2 миллиона родов, проведённых за время пандемии, больше 8 тысяч закончились появлением мёртвого ребёнка.

Наибольшие риски обнаружились у матерей, страдающих хроническими заболеваниями основных систем организма.

Защититься заранее

Беременные особенно уязвимы к коронавирусу, ведь организм женщины в этот период работает «за двоих». Стабильное течение болезни часто оборачивается внезапными осложнениями.

Лучшая защита, подтверждённая и отечественными, и зарубежными медиками – вакцинация. В России беременных прививают пока только «Спутником V». Процедура позволяет снизить риски для матери и плода. Вакцинироваться можно не раньше 22-й недели беременности.

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коронавирусCOVID-19Новорожденный.
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