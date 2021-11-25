Индексация пенсий военным пенсионерам в 2022 году: в каком размере повысят военные пенсии и довольствие в течение нового года

Проект Федерального бюджета определяет – куда, когда и сколько государственных средств будет уходить в течение года. Расходы на 2022 год уже определены, однако окончательное решение по поводу проекта ещё не принято. Пока что финансирование национальной безопасности планируется увеличить на 17%. Для последнего десятилетия это рекордный рост.
Основная доля средств, выделенных на безопасность – обеспечение внутренних и внешних силовых структур оплатой труда и пенсией. Заработок военного со времён Петра Великого называется денежным довольствием. А как только служба прекращается, «силовик» имеет право на достойную пенсию. Насколько же вырастут эти выплаты со стороны государства?
ДовольствиеСтандарты оплаты военнослужащим делают суммы очень разными. На них влияет должность, звания и условия службы. Индексация затрагивает оклады по воинскому и специальному званию. В 2022 году однократный рост выплат, призванный покрыть инфляцию, будет равен 4%.
Под индексацию попадут довольствия россиян, служащих по призыву и контракту, в рядах нацгвардии и полиции, сотрудников внутренних дел и исполнения наказаний, таможенников и связистов. Под вопросом остаётся индексация работникам следственного комитета и прокуратуры.
Гражданские сотрудники военных и полицейских органов получают не довольствие, а обычную зарплату без гарантированного ежегодного роста.
ПенсияВоенные пенсионеры будут наблюдать рост своих выплат дважды – с января и октября 2022 года. Сначала понижающий коэффициент увеличится на 0,45%, а осенью содержание вырастет ещё на 4%. Суммарная индексация останется на уровне запланированной в 2012 году. Неизвестно, покроет ли она возрастающую инфляцию.
На пенсию военный имеет право, когда его возраст и стаж достигли определённых отметок. Россиянину должно было не меньше 45-ти, а трудовой путь длиной в 25 лет должен содержать хотя бы 12,5 лет службы.
Уволить для начисления военной пенсии могут по состоянию здоровья, достижению пожилого возраста или в рамках штабных мероприятий.
Единой суммы пенсии на всех военных нет. В формуле расчёта немало индивидуальных параметров – должность, звание, выслуга лет, районный и понижающий коэффициенты, надбавки за боевые действия, инвалидность, работу в лётном составе.
Минимальный размер пенсии военного превышает 20 тысяч рублей. Старший офицерский состав получает ощутимо больше.