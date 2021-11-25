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Индексация пенсий военным пенсионерам в 2022 году: в каком размере повысят военные пенсии и довольствие в течение нового года

2:17:2011/25/2021,Ирина Новая
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Военные пенсионеры будут наблюдать рост своих выплат дважды – с января и октября 2022 года.

Стандарты оплаты военнослужащим делают суммы очень разными. Фото: Pxabay

Проект Федерального бюджета определяет – куда, когда и сколько государственных средств будет уходить в течение года. Расходы на 2022 год уже определены, однако окончательное решение по поводу проекта ещё не принято. Пока что финансирование национальной безопасности планируется увеличить на 17%. Для последнего десятилетия это рекордный рост.

Основная доля средств, выделенных на безопасность – обеспечение внутренних и внешних силовых структур оплатой труда и пенсией. Заработок военного со времён Петра Великого называется денежным довольствием. А как только служба прекращается, «силовик» имеет право на достойную пенсию. Насколько же вырастут эти выплаты со стороны государства?

Довольствие

Стандарты оплаты военнослужащим делают суммы очень разными. На них влияет должность, звания и условия службы. Индексация затрагивает оклады по воинскому и специальному званию. В 2022 году однократный рост выплат, призванный покрыть инфляцию, будет равен 4%.

Под индексацию попадут довольствия россиян, служащих по призыву и контракту, в рядах нацгвардии и полиции, сотрудников внутренних дел и исполнения наказаний, таможенников и связистов. Под вопросом остаётся индексация работникам следственного комитета и прокуратуры.

Гражданские сотрудники военных и полицейских органов получают не довольствие, а обычную зарплату без гарантированного ежегодного роста.

Пенсия

Военные пенсионеры будут наблюдать рост своих выплат дважды – с января и октября 2022 года. Сначала понижающий коэффициент увеличится на 0,45%, а осенью содержание вырастет ещё на 4%. Суммарная индексация останется на уровне запланированной в 2012 году. Неизвестно, покроет ли она возрастающую инфляцию.

На пенсию военный имеет право, когда его возраст и стаж достигли определённых отметок. Россиянину должно было не меньше 45-ти, а трудовой путь длиной в 25 лет должен содержать хотя бы 12,5 лет службы.

Уволить для начисления военной пенсии могут по состоянию здоровья, достижению пожилого возраста или в рамках штабных мероприятий.

Единой суммы пенсии на всех военных нет. В формуле расчёта немало индивидуальных параметров – должность, звание, выслуга лет, районный и понижающий коэффициенты, надбавки за боевые действия, инвалидность, работу в лётном составе.

Минимальный размер пенсии военного превышает 20 тысяч рублей. Старший офицерский состав получает ощутимо больше.

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пенсияслужбавоенный пенсионер
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