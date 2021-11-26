Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
26.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

В США бизнесмены попросили Госдеп признать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

9:12:5811/26/2021
0

В Америке были изменены и правила въезда на территорию страны.

В США могут одобрить российскую вакцину. Фото: Pixabay.com

В Америке бизнес обратился к руководству страны с просьбой одобрить сертификаты о вакцинации «Спутником V». Такое заявление сделал президент Американской торговой палаты (AmCham) Алексис Родзянко. Известно, что ведомство уж приняло документ для дальнейшего рассмотрения, пишет портал Известия. Также соответствующее письмо уже поступило в в департамент здравоохранения и социальных служб США от Минздрава РФ.

В США были изменены и правила въезда на территорию страны. Таким образом, люди с неиммиграционной визой должны будут предъявить сертификат о прохождении двух компонентов вакцинации от коронавируса. Сообщается, что принимаются только сертификаты, подтверждающие наличие вакцинации препаратами, одобренными медицинским регулятором США или Всемирной организацией здравоохранения. В число таких входят Moderna, Johnson & Johnson, препарат консорциума Pfizer и BioNTech, британско-шведская AstraZeneca, индийские вакцины Covishield и Covaxin, а также китайские Sinovac Biotech и Sinopharm.

Это говорит о том, что граждане России не могут попасть на территорию США. По информации Центра по профилактике и контролю заболеваний (CDC), людей, не имеющих соответсвующий документ, не будут впускать на борт самолета. При этом пересечение сухопутной и морской границ таким гражданам будет разрешено. Сейчас власти США рассматривают одобрение российской вакцины.

– Сейчас в США можно попасть, имея два документа: Визу, которую сейчас сложно получить и сертификат о вакцинации препаратами, которые также тяжело получить. Мы попросили правительство США одобрить одну из вакцин, которая была разработана в России, сообщил глава AmCham.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
америкапрепаратсша вакцина
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Одобрят ли такую просьбу?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

В США бизнесмены попросили Госдеп признать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»
9:12:58 11/26/2021
В США бизнесмены попросили Госдеп признать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»
Гороскоп на Новогоднюю ночь 31 декабря для каждого знака зодиака: советы для встречи и начала Нового 2022 года Тигра
9:00:18 11/26/2021
Гороскоп на Новогоднюю ночь 31 декабря для каждого знака зодиака: советы для встречи и начала Нового 2022 года Тигра
Единственный выживший на шахте «Листвяжная» оказался спасателем. С ним простились несколько часов назад
8:44:28 11/26/2021
Единственный выживший на шахте «Листвяжная» оказался спасателем. С ним простились несколько часов назад
Единственный выживший горняк на шахте «Листвяжная» вышел к спасателям сам
8:30:15 11/26/2021
Единственный выживший горняк на шахте «Листвяжная» вышел к спасателям сам
Это просто чудо: в шахте «Листвяжная» в Кузбассе нашли единственного выжившего человека
8:18:04 11/26/2021
Это просто чудо: в шахте «Листвяжная» в Кузбассе нашли единственного выжившего человека
День Ласковые поздравления дочерей любимой мамочке в День матери 28 ноября 2021
8:15:20 11/26/2021
День Ласковые поздравления дочерей любимой мамочке в День матери 28 ноября 2021
Погибших спасателей на шахте "Листвяжная" в Кузбассе наградят орденами мужества посмертно
8:06:15 11/26/2021
Погибших спасателей на шахте "Листвяжная" в Кузбассе наградят орденами мужества посмертно
Можно ли на выходные 27 и 28 ноября 2021 убираться дома, развлекаться, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви
8:00:40 11/26/2021
Можно ли на выходные 27 и 28 ноября 2021 убираться дома, развлекаться, квасить капусту: дни по лунному календарю и запреты церкви
За гранью «границы бедности»: в России может появиться новый показатель бедности, который уменьшит число нищих
7:59:32 11/26/2021
За гранью «границы бедности»: в России может появиться новый показатель бедности, который уменьшит число нищих
БердскВ Бердске активистка Любовь Дымова написала открытое письмо крупнейшему бизнесмену Виктору Голубеву: рассказала обо всех ужасах появления мусорной свалки около кладбища
7:56:00 11/26/2021
В Бердске активистка Любовь Дымова написала открытое письмо крупнейшему бизнесмену Виктору Голубеву: рассказала обо всех ужасах появления мусорной свалки около кладбища