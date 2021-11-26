В США бизнесмены попросили Госдеп признать российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

В Америке бизнес обратился к руководству страны с просьбой одобрить сертификаты о вакцинации «Спутником V». Такое заявление сделал президент Американской торговой палаты (AmCham) Алексис Родзянко. Известно, что ведомство уж приняло документ для дальнейшего рассмотрения, пишет портал Известия. Также соответствующее письмо уже поступило в в департамент здравоохранения и социальных служб США от Минздрава РФ.
В США были изменены и правила въезда на территорию страны. Таким образом, люди с неиммиграционной визой должны будут предъявить сертификат о прохождении двух компонентов вакцинации от коронавируса. Сообщается, что принимаются только сертификаты, подтверждающие наличие вакцинации препаратами, одобренными медицинским регулятором США или Всемирной организацией здравоохранения. В число таких входят Moderna, Johnson & Johnson, препарат консорциума Pfizer и BioNTech, британско-шведская AstraZeneca, индийские вакцины Covishield и Covaxin, а также китайские Sinovac Biotech и Sinopharm.
Это говорит о том, что граждане России не могут попасть на территорию США. По информации Центра по профилактике и контролю заболеваний (CDC), людей, не имеющих соответсвующий документ, не будут впускать на борт самолета. При этом пересечение сухопутной и морской границ таким гражданам будет разрешено. Сейчас власти США рассматривают одобрение российской вакцины.
– Сейчас в США можно попасть, имея два документа: Визу, которую сейчас сложно получить и сертификат о вакцинации препаратами, которые также тяжело получить. Мы попросили правительство США одобрить одну из вакцин, которая была разработана в России, сообщил глава AmCham.