Это просто чудо: в шахте «Листвяжная» в Кузбассе нашли единственного выжившего человека

В Кемеровской области на шахте "Листвяжная" нашли живого человека. Сейчас пострадавшего везут в медучреждение для оказания первой медицинской помощи. Известно, что вчера ночью спасатели остановили спасательную операцию, потому что на местности была повышенная концентрация газа, что могло угрожать повторным взрывом. Сегодня утром поисковые работы были возобновлены, после чего появились новости о том, что все пострадавшие, которые находились в шахте скончались.
Взрыв произошел в Кузбассе, учитывая тот факт, что сегодня а шахте нашли живого человека, количество погибших сократилось о 51. Среди них шесть спасателей. На место происшествия прибыл губернатор региона, а с самого утра сегодняшнего дня на территорию предприятия запускают родственников погибших, которые приехали почтить память своих родных. Вдова одного из скончавшихся рассказала, что за 10 дней до взрыва на шахте случилось возгорание, но горняки потушили его вручную. А руководство постоянно принуждали своих сотрудников к работе в опасных условиях труда.