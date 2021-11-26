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Единственный выживший на шахте «Листвяжная» оказался спасателем. С ним простились несколько часов назад

8:44:2811/26/2021
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Сотрудника МЧС уже наградили посмертным орденом.

Выживший спасатель. Фото: Telegram-канал Mash

В Кузбассе на шахте «Листвяжная» мужчина, вышедший к спасателям из шахты сам, оказался помощником командира взвода спасателей. Его зовут Александр Заковряшин. Сотруднику МЧС 51 год, он служит в ведомстве с 2011 года. Сегодня утром с ним уже успели проститься и наградить посмертно орденом мужества, пишет Telegram-канал Mash.

Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что в Кемеровской области после взрыва на шахте "Листвяжная", в результате которого скончались 46 сотрудников предприятия и пять человек из экипажа МЧС, один из пострадавших сам вылез из-под завалов к сотрудникам службы спасения. Он находился в сознании, его повезли в медучреждение. Пострадавший провел в шахте со вчерашнего дня.

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сотрудниквыжившийПострадавший.
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