Единственный выживший на шахте «Листвяжная» оказался спасателем. С ним простились несколько часов назад

В Кузбассе на шахте «Листвяжная» мужчина, вышедший к спасателям из шахты сам, оказался помощником командира взвода спасателей. Его зовут Александр Заковряшин. Сотруднику МЧС 51 год, он служит в ведомстве с 2011 года. Сегодня утром с ним уже успели проститься и наградить посмертно орденом мужества, пишет Telegram-канал Mash.
Напомним, ранее портал «Курьер.Среда» писал, что в Кемеровской области после взрыва на шахте "Листвяжная", в результате которого скончались 46 сотрудников предприятия и пять человек из экипажа МЧС, один из пострадавших сам вылез из-под завалов к сотрудникам службы спасения. Он находился в сознании, его повезли в медучреждение. Пострадавший провел в шахте со вчерашнего дня.