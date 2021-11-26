Музыкант Александр Градский попал в больницу с подозрением на инсульт

Певец и композитор Александр Градский госпитализирован. Он попал в больницу с подозрением на инсульт, передают «Известия».
По данным издания, народный артист России почувствовал себя плохо дома и обратился за помощью к медикам - вызвал "скорую".
Проблемы с давлением начались у музыканта несколько дней назад. Ему пришлось три раза вызывать врачей в квартиру в районе Пушкинской площади в Москве. За день медики приезжали к Градскому дважды с временным промежутком в несколько часов.
Певец жаловался на головокружение, однако ехать в больницу отказался, даже когда у него нашли резкое понижение артериального давления. Александр Градский лечился амбулаторно. Но в итоге ему все-таки пришлось согласиться на госпитализацию.