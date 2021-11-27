Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
27.11
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Умер актер из фильмов «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург» Виктор Терехов

1:46:0511/27/2021
0

Он сыграл в более 120 российских сериалах и фильмах. Ему было 86 лет.

Виктор Терехов в сериале "Бандитский Петербург - 8 (Терминал)" (2006). Фото: Kino-teatr.ru
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Полный список погибших при взрыве в шахте «Листвяжная» опубликовало правительство Кузбасса

Полный список погибших при взрыве в шахте «Листвяжная» опубликовало правительство Кузбасса«Я презираю тех людей, которые приехали в Грозный встречать тела и хвастались своими машинами»: друг погибшего в страшном ДТП в Москве 20 ноября Саида Губденского, рассказал подробности похорон автоблогера и его друга Заура ИбрагимоваЕщё 1115 новости

26 ноября умер актер Виктор Терехов, сыгравший в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». Об его уходе сообщает сайт Кино-театр.ру.
Актеру было 86 лет. Причина смерти пока не названа.
Виктор Терехов родился 30 декабря 1934 года в поселке Авдеевка Донецкой области. Мать записала его только 3 января, поэтому в официальных биографиях указана дата рождения 3 января 1935 года.
В 1958 году окончил актёрский факультет ВГИКа (объединенная актёрско-режиссёрская мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).
С начала 1960-х годов - актёр киностудии Ленфильм.
Он сыграл в более 120 российских сериалах и фильмах. В основном, в эпизодах. Зрители запомнили его по ролям в фильмах «Звезда пленительного счастья», Государственная граница», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Время не ждет», «Мажор».
Виктор Терехов не дожил месяц до своего 87-летия.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
умер актер"Бандитский Петербург"Виктор Терехов
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Запомнили актера?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Умер актер из фильмов «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург» Виктор Терехов
1:46:05 11/27/2021
Умер актер из фильмов «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург» Виктор Терехов
Сколько чашек кофе в день нужно выпить, чтобы предотвратить слабоумие?
1:30:02 11/27/2021
Сколько чашек кофе в день нужно выпить, чтобы предотвратить слабоумие?
Как правильно провожать душу усопшего: что делать на 3, 9 и 40 день – что происходит с живыми и мертвыми
1:00:18 11/27/2021
Как правильно провожать душу усопшего: что делать на 3, 9 и 40 день – что происходит с живыми и мертвыми
Научная загадка: как некоторые могут дожить до ста лет и можно ли при желании этого достичь?
12:30:10 11/27/2021
Научная загадка: как некоторые могут дожить до ста лет и можно ли при желании этого достичь?
Лунный посевной календарь на декабрь, январь, февраль: благоприятные и неблагоприятные даты для высадки семян в сезоне 2021-2022
12:00:45 11/27/2021
Лунный посевной календарь на декабрь, январь, февраль: благоприятные и неблагоприятные даты для высадки семян в сезоне 2021-2022
Жертвами коронавируса стали 17 человек за сутки на 27 ноября в Новосибирской области: Умерли 37-летний мужчина и 47-летняя женщина
11:39:26 11/27/2021
Жертвами коронавируса стали 17 человек за сутки на 27 ноября в Новосибирской области: Умерли 37-летний мужчина и 47-летняя женщина
Астролог делится самыми удачливыми числами каждого знака зодиака: «Имейте их в виду!»
11:30:47 11/27/2021
Астролог делится самыми удачливыми числами каждого знака зодиака: «Имейте их в виду!»
Гоген Солнцев мечтал повторить "успех" Прохора Шаляпина и подарил бывшей жене место на кладбище
11:24:01 11/27/2021
Гоген Солнцев мечтал повторить "успех" Прохора Шаляпина и подарил бывшей жене место на кладбище
Гинцбург назвал преступниками родителей, отказывающихся вакцинировать своих детей
11:19:19 11/27/2021
Гинцбург назвал преступниками родителей, отказывающихся вакцинировать своих детей
Уволенного из-за банкета в день трагедии на шахте мэра Прокопьевска исключили из «Единой России»
11:06:20 11/27/2021
Уволенного из-за банкета в день трагедии на шахте мэра Прокопьевска исключили из «Единой России»