Умер актер из фильмов «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург» Виктор Терехов

Полный список погибших при взрыве в шахте «Листвяжная» опубликовало правительство Кузбасса«Я презираю тех людей, которые приехали в Грозный встречать тела и хвастались своими машинами»: друг погибшего в страшном ДТП в Москве 20 ноября Саида Губденского, рассказал подробности похорон автоблогера и его друга Заура ИбрагимоваЕщё 1115 новости
26 ноября умер актер Виктор Терехов, сыгравший в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Бандитский Петербург». Об его уходе сообщает сайт Кино-театр.ру.
Актеру было 86 лет. Причина смерти пока не названа.
Виктор Терехов родился 30 декабря 1934 года в поселке Авдеевка Донецкой области. Мать записала его только 3 января, поэтому в официальных биографиях указана дата рождения 3 января 1935 года.
В 1958 году окончил актёрский факультет ВГИКа (объединенная актёрско-режиссёрская мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).
С начала 1960-х годов - актёр киностудии Ленфильм.
Он сыграл в более 120 российских сериалах и фильмах. В основном, в эпизодах. Зрители запомнили его по ролям в фильмах «Звезда пленительного счастья», Государственная граница», «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Время не ждет», «Мажор».
Виктор Терехов не дожил месяц до своего 87-летия.