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Зажги свечи в Хануку: очень красивые поздравления всем евреям в праздник 29 ноября 2021 года

12:15:3011/29/2021
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Ханука, или Праздник света (огней, свечей), в 2021 году отмечается начиная с вечера воскресенья 28 ноября по вечер понедельника 6 декабря.

Ханука-2021

Ханука пришла, счастье принесла,
Тем, кто Богу верит, все сполна дала!
Победить помог предкам Бог тогда,
Праздник свято чтем мы во все года!

Пусть приходит мир в души и дома,
И зимой в сердцах расцветет весна,
Свечи зажигай, и молись Творцу,
Маме поклонись, своему отцу!

Знай, Господь всегда наш надежный щит,
От врагов и бед крепко защитит,
Счастья и любви, веры и тепла,
Чтоб ценили мы все, что жизнь дала!

Ханука-2021

К нам пришел светлый праздник — Ханука,
Пусть уходят от вас грусть и скука,
Пусть наполнится светом, теплом
В этот праздник ваш родной дом!

Скорей в доме свечи зажгите
От злых духов его освятите,
Чтобы прочь убиралось все зло,
Чтобы счастья к вам много пришло!

Ханука-2021

Разгоняя тьму и мрак, 8 дней огонь горит, На любовь и на добро Нас Господь благословит. Светом веры зажигает Души и сердца людей, Пусть в Хануку — Светлый праздник Станет на душе светлей. Милосердие и вера Пусть по жизни нас ведет, Пусть огонь свечей пылает, В сердце доброта живет.

Стихи: Поздравок
Открытки: Pixabay

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