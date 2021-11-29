Зажги свечи в Хануку: очень красивые поздравления всем евреям в праздник 29 ноября 2021 года

Ханука пришла, счастье принесла,
Тем, кто Богу верит, все сполна дала!
Победить помог предкам Бог тогда,
Праздник свято чтем мы во все года!
Пусть приходит мир в души и дома,
И зимой в сердцах расцветет весна,
Свечи зажигай, и молись Творцу,
Маме поклонись, своему отцу!
Знай, Господь всегда наш надежный щит,
От врагов и бед крепко защитит,
Счастья и любви, веры и тепла,
Чтоб ценили мы все, что жизнь дала!
К нам пришел светлый праздник — Ханука,
Пусть уходят от вас грусть и скука,
Пусть наполнится светом, теплом
В этот праздник ваш родной дом!
Скорей в доме свечи зажгите
От злых духов его освятите,
Чтобы прочь убиралось все зло,
Чтобы счастья к вам много пришло!
Разгоняя тьму и мрак, 8 дней огонь горит, На любовь и на добро Нас Господь благословит. Светом веры зажигает Души и сердца людей, Пусть в Хануку — Светлый праздник Станет на душе светлей. Милосердие и вера Пусть по жизни нас ведет, Пусть огонь свечей пылает, В сердце доброта живет.