Аспирин может спровоцировать развитие сердечной недостаточности

Использование аспирина связано с повышением риска сердечной недостаточности на 26% у людей, у которых есть хотя бы один предрасполагающий фактор для этого состояния. Это результаты исследования, опубликованного сегодня в ESC Heart Failure, журнале Европейского общества кардиологов (ESC). Предрасполагающие факторы включали курение, ожирение, высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.
«Это первое исследование, в котором сообщается, что среди людей, имеющих хотя бы один фактор риска сердечной недостаточности, у тех, кто принимает аспирин, вероятность последующего развития заболевания выше, чем у тех, кто не принимает лекарство», - сказал автор исследования доктор Блерим Муджадж из Университета. Фрайбурга, Германия. «Хотя результаты требуют подтверждения, они указывают на необходимость выяснения потенциальной связи между аспирином и сердечной недостаточностью», пишет medicalxpress.com.
Влияние аспирина на сердечную недостаточность неоднозначно. Это исследование было направлено на оценку его связи с частотой сердечной недостаточности у людей с сердечными заболеваниями и без них, а также на оценку того, связано ли использование препарата с новым диагнозом сердечной недостаточности у лиц из группы риска.
В анализ были включены 30 827 человек с риском развития сердечной недостаточности, которые были включены в исследование HOMAGE из Западной Европы и США. «Группа риска» определяется как одно или несколько из следующего: курение, ожирение, высокое кровяное давление , высокий уровень холестерина, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Участники были в возрасте 40 лет и старше и не страдали сердечной недостаточностью на исходном уровне. При зачислении регистрировалось употребление аспирина, и участники классифицировались как пользователи или не употребляющие. За участниками наблюдались первые случаи смертельной или нефатальной сердечной недостаточности, требующей госпитализации.
Средний возраст участников составлял 67 лет, из них 34% составляли женщины. Исходно аспирин принимали 7 698 участников (25%). За 5,3 года наблюдения у 1330 участников развилась сердечная недостаточность.
Исследователи оценили связь между приемом аспирина и сердечной недостаточностью после поправки на пол, возраст, индекс массы тела, курение, употребление алкоголя, артериальное давление, частоту сердечных сокращений, холестерин в крови, креатинин, гипертонию, диабет, сердечно-сосудистые заболевания и лечение ренином - ингибиторы ангиотензин-альдостероновой системы, блокаторы кальциевых каналов, диуретики, бета-адреноблокаторы и гиполипидемические препараты. Прием аспирина был независимо связан с повышением риска нового диагноза сердечной недостаточности на 26%.
Чтобы проверить согласованность результатов, исследователи повторили анализ после сопоставления лиц, принимающих и не принимающих аспирин, по факторам риска сердечной недостаточности. В этом сопоставленном анализе аспирин был связан с повышенным на 26% риском нового диагноза сердечной недостаточности. Для дальнейшей проверки результатов анализ был повторен после исключения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе. У 22 690 участников (74%), не страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями , употребление аспирина было связано с повышением риска сердечной недостаточности на 27%.
Доктор Муджадж сказал, что «это было первое крупное исследование, в котором изучалась взаимосвязь между употреблением аспирина и сердечной недостаточностью у людей с сердечными заболеваниями и без них, а также по крайней мере с одним фактором риска. Обычно используется аспирин - в нашем исследовании каждый четвертый участник был прием лекарства. В этой группе людей употребление аспирина было связано с сердечной недостаточностью, независимо от других факторов риска».
Он пришел к выводу, что «для проверки этих результатов необходимы крупные многонациональные рандомизированные исследования у взрослых с риском сердечной недостаточности. До тех пор наши наблюдения показывают, что аспирин следует назначать с осторожностью людям с сердечной недостаточностью или с факторами риска для этого состояния».