Ханука-2021: удивительной красоты открытки на праздник Добра над Злом 29 ноября

Ханука нас снова посетила!
Ясным светом праздничных свечей
Славим мы лампадку, что светила
Восемь дней и столько же ночей.
Поздравляю! Пусть огни сияют,
Наполняя праздником ваш дом,
Пусть они печали прогоняют,
Чтобы вам уютно было в нем!
Желаю в сердце радостного стука
И очень много света и тепла!
Желаю от души, чтобы Ханука
Тебе большое счастье принесла!
Пусть дарит тебе каждая минута
Удачу, мир, благие чудеса,
Ведь это очень важно — верить в чудо!
Пошлют тебе пусть веру Небеса!
Ханука — торжество тепла и света,
Божественным огнем будьте вы согреты!
Желаем мира и добра,
Радуйтесь взрослые и детвора!
Желаем вам любви и процветания, Друг с другом только понимания, Желаем вам стойкости духа, Празднуйте праздник Хануку!
Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru