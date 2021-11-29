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Ханука-2021: удивительной красоты открытки на праздник Добра над Злом 29 ноября

9:15:2711/28/2021
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Ханука, или Праздник света (огней, свечей), в 2021 году отмечается начиная с вечера воскресенья 28 ноября по вечер понедельника 6 декабря.

Ханука

Ханука нас снова посетила!
Ясным светом праздничных свечей
Славим мы лампадку, что светила
Восемь дней и столько же ночей.

Поздравляю! Пусть огни сияют,
Наполняя праздником ваш дом,
Пусть они печали прогоняют,
Чтобы вам уютно было в нем!

Ханука

Желаю в сердце радостного стука
И очень много света и тепла!
Желаю от души, чтобы Ханука
Тебе большое счастье принесла!

Пусть дарит тебе каждая минута
Удачу, мир, благие чудеса,
Ведь это очень важно — верить в чудо!
Пошлют тебе пусть веру Небеса!

Ханука

Ханука — торжество тепла и света,
Божественным огнем будьте вы согреты!
Желаем мира и добра,
Радуйтесь взрослые и детвора!

Желаем вам любви и процветания, Друг с другом только понимания, Желаем вам стойкости духа, Празднуйте праздник Хануку!

Стихи: Поздравок
Открытки: fresh-cards.ru

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