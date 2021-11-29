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28.11
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Какой сегодня церковный праздник 29 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

11:20:3511/28/2021
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В этот день люди ходили друг к другу в гости.

Осел мечется и громко кричит – к ветру. Фото: Pixabay.com


Православные праздники 29 ноября 2021 года

Рождественский пост
Апостола и евангелиста Матфея

Народные праздники и приметы

Матвеев день
Этот народный праздник посвящен памяти апостола, евангелиста Левия Матвея.

В этот день люди ходили друг к другу в гости. На стол ставили постные блюда и проводили время за беседами. Если в доме появлялись нежелательные посетители, то после их ухода вытирали зеркала, вымывали дверь и пол. А если долго ждали желанного гостя, то в ручку веника втыкали булавку и ставили его у входа.

По народным приметам, если в этот день дул ветер, то зима обещала быть с метелью и вьюгами.

Приметы

Если стоит ясная безоблачная погода – признак скорого похолодания.
Облака низко по небу плывут – к морозу.
Если морозно – зима будет суровой, если сыро и тепло, а лето было холодным, и был плохой урожай, то зима будет теплой и сырой.
Бледная и мутноватая луна – к плохой погоде.
Осел мечется и громко кричит – к ветру.

Источник: my-calend.ru

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