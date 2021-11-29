Какой сегодня церковный праздник 29 ноября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Рождественский пост
Православные праздники 29 ноября 2021 года
Апостола и евангелиста Матфея
Народные праздники и приметыМатвеев день
Этот народный праздник посвящен памяти апостола, евангелиста Левия Матвея.
В этот день люди ходили друг к другу в гости. На стол ставили постные блюда и проводили время за беседами. Если в доме появлялись нежелательные посетители, то после их ухода вытирали зеркала, вымывали дверь и пол. А если долго ждали желанного гостя, то в ручку веника втыкали булавку и ставили его у входа.
По народным приметам, если в этот день дул ветер, то зима обещала быть с метелью и вьюгами.
ПриметыЕсли стоит ясная безоблачная погода – признак скорого похолодания.
Облака низко по небу плывут – к морозу.
Если морозно – зима будет суровой, если сыро и тепло, а лето было холодным, и был плохой урожай, то зима будет теплой и сырой.
Бледная и мутноватая луна – к плохой погоде.
Осел мечется и громко кричит – к ветру.
Источник: my-calend.ru