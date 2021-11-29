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В Кузбассе ввели режим ЧС после взрыва и обрушения шахты «Листвяжная»

5:17:4511/29/2021
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Пятеро подозреваемых задержаны и помещены под стражу.

Режим ЧС введене в Кемеровской области после взрыва на шахте. СК возбудил уголовное дело. Фото: Следственный комитет

В Кемеровской области ввели режим ЧС из-за взрыва, который произошел на шахте «Листвяжная» 25 ноября. Соответствующий документ подписал губернатор региона Сергей Цивилев. Известно, представители региональной прокуратуры выявили 449 нарушений безопасности и труде по результатам проверки 31 шахты. К таким нарушениям можно отнести отсутствие работ по модернизации систем позиционирования горнорабочих и транспорта, недокомплект работников на участках, проблемы с системой доставки людей на участки, непроведение инструктажей по технике безопасности, необеспечение средствами индивидуальной защиты и спецодеждой, нарушение режима труда и отдыха, а также необорудование путей эвакуации, неисправность электропроводки.

Сейчас возбуждено уголовное дело, руководители предприятия были задержаны и заключены под стражу. В Результате взрыва скончался 51 человек, из них пять спасателей. Их тела уже подняты на поверхность земли, а вот судьба оставшихся 46 тел пока неизвестна. Подозреваемых по делу обвиняют в совершении нарушения требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Сейчас задержаны пять человек. Арестованы были Арестованы директор шахты «Листвяжная» Сергей Махраков, его заместитель Андрей Молоствов, госинспекторы Беловского территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора Вячеслав Семыкин и Сергей Винокуров, а также начальник участка шахты Сергей Герасименок, пишут Известия.

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