Грешно ли работать 1 декабря в день памяти святых Платона и Романа?

1 декабря отмечается память мучеников Платона и Романа. Святого Платона арестовали язычники за исповедование веры в Иисуса Христа. Его привели к Агриппину, который, видя его красоту и силу и зная, что у него большое состояние, пытался привлечь его лестью. Однако святой Платон отказался и продолжил провозглашать свою веру в единого истинного Бога. После того как правитель увидел, что ему не удалось обратить его в свою веру, он казнил его.
Святой Роман также подвергся пыткам за христианство от императора Максимилиана. Когда он был диаконом в Кесарии, то увидел идущего на языческий праздник епарха. Роман стал уговаривать его отказаться от идолопоклонничества, но он разозлился и приказал отправить диакона на пытки. Святой получил страдания за веру с честью и приговорили его к смертной казни.
По традиции в этот день запрещено ссориться и ругаться. Считается, что затеянный конфликт на Платона и Романа может продлиться до следующего года. Кроме того, приметы говорят, что в этот день не следует выбрасывать детские игрушки, иначе можно навлечь бед на ребенка.
На Руси в этот день святых просили о здоровье, посещали церковь, давали милостыню нищим, а также помогали нуждающимся. Считалось, если в этот день заниматься благотворительностью, то в следующем году будет богатый урожай.