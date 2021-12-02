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Вакцину против коронавируса «Спутник 2М» для детей от 6 до 11 лет разбавят в 10 раз

9:03:0612/2/2021
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Уже через месяц можно будет проводить клинические испытания.

Массовая вакцинация детей стартует очень скоро. Aото: Pixabay.com

Директор центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал в беседе с ТАСС, что концентрация вакцины против коронавируса для детей от шести до 11 лет, вероятнее всего, будет в 10 раз меньше, чем вакцина для взрослых "Спутник V". Также стало известно, что новая вакцина для детей может иметь название "Спутник 2М".

Стоит отметить, что все необходимые документы на получение разрешения на проведение клинических исследований детской прививки уже переданы в Минздрав. Теперь осталось ждать месяц, чтобы начать проводить исследования на добровольцах. Но ученые надеются, что это произойдет быстрее.

Как отметил Гинцбург, "Спутника V" можно развести в пять или даже в 10 раз. Но ученые намерены снизить дозировку меньше 10 раз. А вот точное название вакцины еще не обнародовано.

Напомним, Минздрав 24 ноября зарегистрировал вакцину от коронавируса "Спутник М". Ею будут прививать подростков от 12 до 18 лет. Препарат также состоит из двух компонентов, которые вводятся с интервалом в 21 день. В Минздраве подчеркнули, что прививку детям от 12 до 15 лет поставят только с согласия родителей или опекунов. А вот дети старше 15 лет могут сами принимать решение о вакцинации.

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здоровьедетикоронавирус вакцина
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