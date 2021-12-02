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В Бердске из-за сломанного лифта пожилые люди поднимаются по лестнице с тросточкой. Денег построить новую поликлинику нет, заявили в ЦГБ

8:58:1012/2/2021,Алина Бурова
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Причина неисправности лифта состоит в механическом агрегате. Пока неизвестно, когда подъемный механизм будет исправен.

Люди вынуждены подниматься до медицинских специалистов по ступенькам. Фото: Людмилы

В Бердске в поликлинике №1 инвалиды, пожилые люди, а также беременные женщины преодолевают путь в несколько этажей по лестнице. При этом, в медицинском учреждении есть лифт, но он, как говорят пациенты, находится около красной зоны и давно не работает.

- Буквально вчера я была в БЦГБ и увидела, что лифт не работает. Прошу заметить, что и неделю назад он не работал. Я то, ладно, молодая. Мне незатруднительно подняться, но когда я увидела бабушку с тросточкой, которая поднималась на третий этаж, это просто кошмар! Пожилые люди должны страдать? Хорошо, если они еще с горем пополам могут подняться. А как быть людям, которые по состоянию здоровья на колясках? Они вообще лишены возможности на медицинскую помощь? - поделилась своими эмоциями с «Курьер.Среда» о неработающем лифте пациентка Оксана Ш.

По словам начальника пресс-службы ЦГБ Бердска Аркадия Ефимовича, причина неисправности лифта состоит в механическом агрегате. В настоящее время специалисты ведут работы по запуску подъемного устройства.

- Фактически ситуация выглядит так. Само здание, соответственно и шахта лифта имеют почтенный возраст. Взять и вдруг построить новую поликлинику, вот на это из-за влияния пандемии на экономику региона, действительно пока денег нет. Сейчас все делается для того, чтобы лифт в существующем здании, работал и его можно было безопасно эксплуатировать,- подчеркнул специалист 1 декабря.

Кроме того, Аркадий Ефимович добавил, что в остальных муниципальных поликлиниках Бердска все лифты исправны и регулярно проходят техническое освидетельствование.

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