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В Бердске разыскивают водителя самосвала на зарплату до 100 000 рублей в месяц

4:59:4112/3/2021
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Центр занятости населения опубликовал новые вакансии для бердчан. Всего в списке 76 предложений о работе.

работа вакансия
Предлагается работа

Центр занятости населения Бердска опубликовал новые вакансии для горожан. Всего в списке 76 предложений о работе. Размер заработной платы стартует от 15 990 рублей и выше. Но она зависит от опыта работы и образования соискателя.

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