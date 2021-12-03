Центр занятости населения Бердска опубликовал новые вакансии для горожан. Всего в списке 76 предложений о работе. Размер заработной платы стартует от 15 990 рублей и выше. Но она зависит от опыта работы и образования соискателя.
В Бердске разыскивают водителя самосвала на зарплату до 100 000 рублей в месяц
4:59:4112/3/2021
Центр занятости населения опубликовал новые вакансии для бердчан. Всего в списке 76 предложений о работе.
Центр занятости населения Бердска опубликовал новые вакансии для горожан. Всего в списке 76 предложений о работе. Размер заработной платы стартует от 15 990 рублей и выше. Но она зависит от опыта работы и образования соискателя.
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