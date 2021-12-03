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Исследование: первичное заражение коронавирусом впоследствии защищает от других мутаций вируса

6:30:4112/2/2021,от Университета Мичигана
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Исследователи определили уровни антител, необходимые для предотвращения инфекции, болезни, а также умеренного или тяжелого заболевания.

Появление вариантов действительно подчеркивает, что справедливость вакцины невероятно важна. Фото: Pixabay
Сюжет: Четвертая волна коронавируса
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Согласно новому исследованию Мичиганского университета, естественное заражение COVID-19 обеспечивает защиту от повторного заражения, когда преобладают гамма- и дельта-варианты.

Согласно исследованию, которое проводилось в сообществе в Никарагуа, наличие антител, вызванных инфекцией, обеспечивало 69% защиту от инфекции и 79% защиту от умеренных или тяжелых заболеваний. Исследование показало, что вторые инфекции были менее тяжелыми, чем первые.

Исследование было опубликовано в виде препринта, пока оно проходит рецензирование, пишет medicalxpress.com.

«Ход пандемии будет определяться качеством и долговечностью защитного иммунитета, обеспечиваемого как естественной инфекцией, так и вакцинацией», - сказала Ханна Майер, научный сотрудник Школы общественного здравоохранения UM и ведущий автор отчета. «Мы надеемся, что наличие иммунного коррелята защиты, вызванной инфекцией, и лучшее понимание серьезности вторичных инфекций послужит основой для политики вакцинации и поможет направить усилия на группы риска и другие стратегии смягчения последствий».

Для своего исследования исследователи использовали текущее проспективное когортное исследование домашнего гриппа в Манагуа, Никарагуа. Начавшаяся в 2017 году когорта была предназначена для изучения гриппа в домашних хозяйствах и была расширена в феврале 2020 года, включив в нее исследование инфекции и заболевания SARS-CoV-2. Просьба к участникам при первых признаках заболевания сообщать в исследовательский медицинский центр, где им оказывается первичная помощь.

Образцы крови для серологического анализа собираются ежегодно в марте-апреле, а дополнительная среднегодовая проба была собрана для тех, кто согласился на нее в октябре 2020 года. В рамках исследования вложено дополнительное исследование передачи, в котором участники тщательно контролируются и тестируются независимо от симптомы после выявления в их семье случая SARS-CoV-2.

Чтобы проверить SARS-CoV-2, исследователи использовали полимеразную цепную реакцию с обратной транскрипцией в реальном времени. Для определения уровней антител они использовали метод, называемый иммуноферментным анализом или «ELISA».

Исследователи обнаружили, что 62% когорты были серопозитивными по SARS-CoV-2 в марте 2021 года до большой второй волны COVID-19 с преобладанием гамма- и дельта-вариантов. Исследователи определили уровни антител, необходимые для предотвращения инфекции, болезни, а также умеренного или тяжелого заболевания. Уровни, необходимые для защиты от умеренного или тяжелого заболевания, были ниже, чем уровни, необходимые для предотвращения инфекции.

Обри Гордон, старший автор статьи, сказал, что, хотя вторые инфекции были несколько менее серьезными, они были не такими легкими, как они надеялись, и что для облегчения бремени пандемии SARS-CoV-2 потребуется стратегия, включающая вакцинацию.

Отвечая на вопрос о новых вариантах, она сказала, что, поскольку пандемия SARS-CoV-2 продолжается второй год, доступность вакцины по-прежнему крайне ограничена, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов.

«Появление вариантов действительно подчеркивает, что справедливость вакцины невероятно важна. Мы все в этом мире, в этой лодке вместе, и нам действительно нужно убедиться, что вакцины доставляются в страны с низким и средним уровнем доходов», - сказала она. «Что касается omicron, мы многого не знаем. Мы ожидаем, что защита будет ниже, чем то, что мы видели в этом исследовании».

Помимо Майера и Гордона, в число авторов входят: Джон Кубале, научный сотрудник Школы общественного здравоохранения UM; Анхель Бальмаседа, Серхио Охеда, Нери Санчес, Мигель Плазаола, Роджер Лопес, Сайра Саборио, Карлос Барилья и Гильермина Куан - все из Института устойчивых наук, Манагуа, Никарагуа; и Ева Харрис и Харм ван Бакель, Mount Sinai, Школа общественного здравоохранения, Калифорнийский университет, Беркли.

Бальмаседа, Лопес, Саборио и Кристиам Серпас также работают в Центре национальной диагностики и референции при Министерстве здравоохранения, а Охеда и Куан также работают в Центре Салуд Сократес Флорес Вивас при Министерстве здравоохранения, Манагуа, Никарагуа.

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коронавирусCOVID-19антитела вакцина
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