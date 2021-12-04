Грешно ли работать 4 декабря в Двунадесятый праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы?

Вход во храм Пресвятой Божией Матери отмечается ежегодно 4 декабря. В этот день на торжественных службах вспоминается первое посещение Марией иерусалимского храма. Марии было три года, когда ее родители - Анна и Иоахим - решили, что пришло время исполнить то, что обещали Господу. Будучи бездетными Иоаким и Анна молились Господу прося у него возможность зачатия. Они дали обет посвятить его служению Богу. В определенный день они нарядили Марию в самые красивые одежды и собрали всех ее родственников.
С пением церковных песнопений родители Марии взяли горящие свечи, и отправились в Иерусалим с множеством родственников.
Там маленькая девочка легко взобралась по пятнадцати ступеням. У дверей ее встретил первосвященник Захария, который станет отцом Иоанна, крестившего Иисуса. Он благословил Марию, как и всех тех, кто был посвящен Богу.
Святая Мария жила в святилище 12 лет. Когда ей исполнилось 12 лет в святилище, священники вместе посоветовались о ней, чтобы доверить ее кому-нибудь, кто защитил бы ее, поскольку она была посвящена Богу, и им не разрешалось держать ее в храме после этого возраста. Они решили, что она помолвлена с мужчиной, который сможет позаботиться о ней.
По церковной традиции, в этот день запрещено работать. Поэтому на Руси в этот день старались приготовить блюда и убраться в доме и помыться – накануне, 3 декабря.