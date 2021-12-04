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Введение: приметы и традиции праздника. Почему 4 декабря архиважно не давать никому в долг деньги

1:00:2412/4/2021,София Мальцева
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Мария справилась с этими ступенями без каких-либо затруднений.

Считается, что на Введение по домам бродит Ведуница, что обладает чудотворными силами. Фото: Pixabay.com

4 декабря отмечается Вход пресвятой Богородицы во храм Господень. В этот день вспоминается история этого важного события.

Когда Пресвятой Деве Марии исполнилось три года, ее святые родители Иоаким и Анна забрали ее из Назарета в Иерусалим, чтобы посвятить служению Богу в соответствии со своим прежним обещанием.

Затем ее родители отправились в храм в сопровождении юных дев. Перед тем как отправиться родители нарядили Марию в чистую и красивую одежду. Когда они вошли в храм, было пятнадцать ступеней, которые вели от двора женщин ко двору мужчин, где находился вход в священное место. Пятнадцать представляли для евреев пятнадцать Псалмов Степени. Где стeпень означает восхождение, и были спеты евреями, когда они совершали свое паломничество в храм. Храм был построен на горе, поэтому для того, чтобы добраться до алтаря, требовалось много ступеней. Мария справилась с этими ступенями без каких-либо затруднений.

Богородица оставалась жить в храме девять лет. Пока ее родители были живы, они часто навещали ее. Спустя девять лет она вышла из храма и стала жить с Иосифом.

Считается, что на Введение по домам бродит Ведуница, что обладает чудотворными силами. Она принимает иногда облик зверей, а также людей. И награждает хозяек за их труды, но иногда наказывает тех, кто отказался от домашних обязанностей и забот.

Также считалось, что в этот день нельзя давать в долг, поскольку обратно деньги не вернутся.

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традициипраздникиважные делаВведение Богородицы во храм
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