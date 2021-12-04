Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
03.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Самые дешевые новые автомобили, которые вы можете купить в 2022 году

11:00:0412/3/2021
0

Средние цены сделок достигли рекордного уровня в 46 000 долларов в октябре из-за низких запасов, и пройдет некоторое время, прежде чем ситуация вернется в норму.

Nissan Versa - самый дешевый седан, доступный в США. Фото: Foxnews.com

Последний из экономичных автомобилей. Это был тяжелый год для покупки новой машины, и 2022 год выглядит не намного лучше, пишет foxnews.com.

Средние цены сделок достигли рекордного уровня в 46 000 долларов в октябре из-за низких запасов, и пройдет некоторое время, прежде чем ситуация вернется в норму.

Это увеличение также является результатом сдвига рынка в сторону грузовиков и внедорожников, а также того, что многие клиенты покупают модели высокого класса, но все еще есть несколько автомобилей эконом-класса, которые предлагаются с низкими рекомендованными розничными ценами. Это не значит, что дилеры не будут пытаться выжать из продажи немного больше. Мы нашли образцы трех самых дешевых автомобилей в продаже с наценками от 1000 до 10000 долларов, но многие из них указаны по специальной цене.

НИССАН ВЕРСА.

Цена седана Nissan Versa увеличилась всего на 100 долларов в 2022 году до 16 055 долларов, что дает вам четырехцилиндровый двигатель мощностью 122 л.с., механическую коробку передач и удивительно просторную кабину для этого сегмента.

МИЦУБИСИ МИРАЖ.

Трехцилиндровый двигатель Mirage мощностью 76 л.с. делает его наименее мощным автомобилем в продаже на сегодняшний день, но субкомпакт с механическим переключением передач компенсирует это стартовой ценой $15 290 и экономичностью 41 миль в час по шоссе.

ШЕВРОЛЕ СПАРК.

После того, как Fiat 500 был снят с производства, Chevrolet Spark стал самым маленьким новым автомобилем в США по самой низкой цене. При цене 14 595 долларов это единственный автомобиль, доступный менее чем за 15 000 долларов, но в его крошечный пакет ему удается уместить четыре двери и четырехцилиндровый двигатель мощностью 98 л.с.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
автомобилиновые2022 годсамые дешевые
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какую собираетесь купить?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Магнитная буря 4 декабря 2021: утром и вечером нашу планету настигнет сильный геоудар
10:45:28 12/3/2021
Магнитная буря 4 декабря 2021: утром и вечером нашу планету настигнет сильный геоудар
Три знака зодиака снова поверят в любовь во время ретроградной Венеры 5 декабря 2021 года
10:30:00 12/3/2021
Три знака зодиака снова поверят в любовь во время ретроградной Венеры 5 декабря 2021 года
Часы силы в самые мощные даты декабря-2021: как использовать энергию последнего месяца для изменения вектора судьбы в 2022 году
10:15:00 12/3/2021
Часы силы в самые мощные даты декабря-2021: как использовать энергию последнего месяца для изменения вектора судьбы в 2022 году
Можно ли ходить в баню или сауну, если вы простудились?
10:00:12 12/3/2021
Можно ли ходить в баню или сауну, если вы простудились?
Сердечные слова близким и родным на Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря
9:45:07 12/3/2021
Сердечные слова близким и родным на Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря
Роскосмос угрожает возбуждением уголовного дела против 45-летнего астронавта NASA: что вменяют в вину?
9:30:02 12/3/2021
Роскосмос угрожает возбуждением уголовного дела против 45-летнего астронавта NASA: что вменяют в вину?
Магнитные бури конца 2021 года: сколько еще геоударов и какой силы ожидают метеопатов: три суперсовета для очень чувствительных к активности солнца людей
9:15:10 12/3/2021
Магнитные бури конца 2021 года: сколько еще геоударов и какой силы ожидают метеопатов: три суперсовета для очень чувствительных к активности солнца людей
Можно ли дважды заболеть ветряной оспой?
9:00:57 12/3/2021
Можно ли дважды заболеть ветряной оспой?
Четыре признака боли в горле, когда она может стать смертельной
8:30:53 12/3/2021
Четыре признака боли в горле, когда она может стать смертельной
Как быстро рассчитаться с долгами: заговор на соль в Новолуние
8:15:48 12/3/2021
Как быстро рассчитаться с долгами: заговор на соль в Новолуние