Самые дешевые новые автомобили, которые вы можете купить в 2022 году

Последний из экономичных автомобилей. Это был тяжелый год для покупки новой машины, и 2022 год выглядит не намного лучше, пишет foxnews.com.
Средние цены сделок достигли рекордного уровня в 46 000 долларов в октябре из-за низких запасов, и пройдет некоторое время, прежде чем ситуация вернется в норму.
Это увеличение также является результатом сдвига рынка в сторону грузовиков и внедорожников, а также того, что многие клиенты покупают модели высокого класса, но все еще есть несколько автомобилей эконом-класса, которые предлагаются с низкими рекомендованными розничными ценами. Это не значит, что дилеры не будут пытаться выжать из продажи немного больше. Мы нашли образцы трех самых дешевых автомобилей в продаже с наценками от 1000 до 10000 долларов, но многие из них указаны по специальной цене.
НИССАН ВЕРСА.
Цена седана Nissan Versa увеличилась всего на 100 долларов в 2022 году до 16 055 долларов, что дает вам четырехцилиндровый двигатель мощностью 122 л.с., механическую коробку передач и удивительно просторную кабину для этого сегмента.
МИЦУБИСИ МИРАЖ.
Трехцилиндровый двигатель Mirage мощностью 76 л.с. делает его наименее мощным автомобилем в продаже на сегодняшний день, но субкомпакт с механическим переключением передач компенсирует это стартовой ценой $15 290 и экономичностью 41 миль в час по шоссе.
ШЕВРОЛЕ СПАРК.
После того, как Fiat 500 был снят с производства, Chevrolet Spark стал самым маленьким новым автомобилем в США по самой низкой цене. При цене 14 595 долларов это единственный автомобиль, доступный менее чем за 15 000 долларов, но в его крошечный пакет ему удается уместить четыре двери и четырехцилиндровый двигатель мощностью 98 л.с.