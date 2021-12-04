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03.12
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Можно ли ходить в баню или сауну, если вы простудились?

10:00:1212/3/2021
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Поскольку вирусы нельзя просто выпотеть, дело обстоит наоборот: большинству патогенов нравится тепло, и они распространяются еще быстрее при высоких температурах .

Если вы простужены, вам следует оставаться в постели, а не подвергать свое тело излишней нагрузке. Фото: Pixabay.com

Если у вас есть симптомы простуды, вам часто советуют сходить в сауну. Но то, что потоотделение действительно полезно для тела, когда оно страдает от простуды, кашля и боли в горле, - настоящее заблуждение!

Часто можно услышать, что посещение сауны должно помочь при простуде. В конце концов, регулярные посещения полезны для иммунной системы и повышают защитные силы организма, пишет focus.de.

Любому, кто заболел простудой, лучше остаться в постели и выздороветь.

Заблуждение, что с возбудителями болезней можно эффективно бороться, посещая сауну.

Очень часто такая попытка может даже способствовать ухудшению состояния, а легкие симптомы простуды серьезно усугубляются после сауны.

Вирусы хорошо себя чувствуют, когда тепло

Поскольку вирусы нельзя просто выпотеть, дело обстоит наоборот: большинству патогенов нравится тепло, и они распространяются еще быстрее при высоких температурах.

Простая простуда из-за сауны может быстро превратиться в гораздо более серьезную инфекцию.

Когда вы простужаетесь, иммунной системе требуется много энергии для борьбы с вирусами. Однако посещение сауны утомительно для организма, что сказывается на защитных механизмах.

Конечно, вы также должны обращать внимание на здоровье других посетителей сауны и не подвергать их ненужному риску заражения. Вирусы особенно быстро распространяются на небольшой территории.

Воздержитесь от сауны до выздоровления.

Если вы простужены, вам следует оставаться в постели, а не подвергать свое тело излишней нагрузке. В особенности от дополнительного тепла непременно следует отказаться от неопытных посетителей сауны.

Даже если симптомы постепенно проходят, следует пока избегать посещения сауны.

Только когда тело снова станет полностью здоровым, вы сможете медленно погрузиться в нежные сауны.

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