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4 декабря – день святой великомученицы Варвары: как знатная красавица стала покровительницей горняков

4:00:4312/4/2021,София Мальцева
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Когда Диоскор вернулся, то очень разозлился на изменения своего строения, его дочь поведала ему о том, как она познала Триединого Бога, и отказалась от языческой веры.

Его путь преградил холм, который открылся и скрыл святую в расщелине. Фото: Pixabay.com

4 декабря отмечается память святой мученицы Варвары, которая жила в Никомидии когда правил Максимилиан. Она подверглась жестоким пыткам и была обезглавлена за исповедование христианства.

Ее отец был язычником по имени Диоскор. Он был очень богат и знаменит в городе Гелиоплис. Когда скончалась его жена, то с ним осталась его дочь. Она была очень красивой. Поэтому отец решил спрятать свою дочь от посторонних глаз.

Он выстроил огромную башню, куда могли приходить только учителя-язычники. Однако постепенно она стала сомневаться в идолопоклонничестве. В ней проснулось желание познать христианского Бога. И она решила сделать все, чтобы посвятить свою жизнь этому.

Многие богатые и известные юноши звали ее замуж. Тогда Диоскор подошел к дочери и сказал, чтобы она пошла замуж, но девушка отказалась. Диоскор решил, что из-за ее уединения дочь так себя повела, и позволил ей выйти из своей башни и поговорить с людьми.

Однажды ее отец уехал в командировку. А Варвара осталась смотреть за домом. Тогда она еще больше стала изучать Святое Писание и приказала слугам вырезать третье окно в бане, в честь Святой Троицы. Они исполнили приказание.

Когда Диоскор вернулся, то очень разозлился на изменения своего строения, его дочь поведала ему о том, как она познала Триединого Бога, и отказалась от языческой веры. Диоскор от этого пришел в ярость, схватил меч и был готов ударить ее им. Святая дева убежала от своего отца, но он погнался за ней. Его путь преградил холм, который открылся и скрыл святую в расщелине.
Но ее сдали два пастуха, указав Диоскору где она прячется. Поймав ее, он отдал дочь префекту города Марципану. Он после долгих пыток приказал казнить ее.

Считается, что святая покровительствует шахтерам, геологам, то есть людям, которым в силу профессии приходится спускаться под землю.

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православиеисторияпраздникихристианство.святая Варвара
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