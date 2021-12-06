Стала известна стоимость новогодних салатов в 2021 году. Цены резко выросли

Стали известны цены на новогодние салаты под конец 2021 года. Известно, что стоимость салата оливье выросла за один год на 15% и составила 416 рублей, такое заявление появилось в Telegram-канале «Лента дня». А вот селедка под шубой будет стоить дешевле почти в два раза – 209 рублей, несмотря на то, что цена на ее ингредиенты стала выше на 25% по сравнению с прошлым годом.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Новосибирске годовалый ребенок умер, выпав из коляски прямо в квартире. Известно, что трагедия произошла в одно из квартир жилого дома, который расположен по адресу улица Зыряновская в Октябрьском районе города, такое сообщение появилось на официальном сайте Следственного комитета по Новосибирской области. Известно, что сейчас сотрудники ведомства проводят все необходимые следственные мероприятия для установления точных обстоятельств происшествия.