В Бердске толпы наркоманов ищут закладки средь бела дня по дороге на водозабор: Полицейские скрыто патрулируют места тайников, заявили в ГУ МВД по Новосибирской области

В ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали о мерах принимаемых для предотвращения сбыта наркотических средств в Бердске и Искитиме.
Напомним, что «Курьер.Среда» неоднократно сообщал о поисках закладок, осуществляемых днем и ночью, в районе водозабора Бердска. Аналогичная ситуация с противозаконными действиями происходила и в микрорайоне «Синтез» поселка Чернореченский Искитимского района. Родителям в ноябре 2021 года было страшно выводить своих детей на улицу.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области инициировали доследственную проверку по вышеупомянутым фактам. Как отметили правоохранители, после проведенной проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, правоохранители заявили, что на территории оперативного обслуживания Межмуниципального Отдела МВД России «Искитимский» и Отдела МВД России по г. Бердску регулярно принимаются меры по анализу мест концентрации тайников-закладок наркотических средств.
- К данным местам приближены маршруты патрулирования патрульно-постовых служб полиции, в непосредственной близости к указанным местам выставляются наряды скрытого патрулирования, проводятся рейдовые мероприятия силами личного состава отделений по контролю за оборотом наркотиков, в том числе проводятся оперативно-розыскные мероприятия,- заявили в пресс-службе.
Отметим, что ранее в Росстате сообщали, что в России смертность, связанная с наркотическими веществами, в 2020 году выросла на 60%. По данным ведомства, рост произошел на фоне пандемии коронавируса и карантинных мер.