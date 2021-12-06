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В Бердске толпы наркоманов ищут закладки средь бела дня по дороге на водозабор: Полицейские скрыто патрулируют места тайников, заявили в ГУ МВД по Новосибирской области

4:25:1912/6/2021,Алина Бурова
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Поиски психотропных веществ велись день и ночь. Родителям в ноябре 2021 года было страшно выводить своих детей на улицу.

Поиски наркотиков ведут неустановленные лица. Фото: Предоставлено читателями

В ГУ МВД России по Новосибирской области рассказали о мерах принимаемых для предотвращения сбыта наркотических средств в Бердске и Искитиме.

Напомним, что  «Курьер.Среда» неоднократно сообщал о поисках закладок, осуществляемых днем и ночью, в районе водозабора Бердска. Аналогичная ситуация с противозаконными действиями происходила и в микрорайоне «Синтез» поселка Чернореченский Искитимского района. Родителям в ноябре 2021 года было страшно выводить своих детей на улицу.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области инициировали доследственную проверку по вышеупомянутым фактам. Как отметили правоохранители, после проведенной проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством. Кроме того, правоохранители заявили, что на территории оперативного обслуживания Межмуниципального Отдела МВД России «Искитимский» и Отдела МВД России по г. Бердску регулярно принимаются меры по анализу мест концентрации тайников-закладок наркотических средств.

- К данным местам приближены маршруты патрулирования патрульно-постовых служб полиции, в непосредственной близости к указанным местам выставляются наряды скрытого патрулирования, проводятся рейдовые мероприятия силами личного состава отделений по контролю за оборотом наркотиков, в том числе проводятся оперативно-розыскные мероприятия,- заявили в пресс-службе.

Отметим, что ранее в Росстате сообщали, что в России смертность, связанная с наркотическими веществами, в 2020 году выросла на 60%. По данным ведомства, рост произошел на фоне пандемии коронавируса и карантинных мер.

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наркоманызакладкиищут закладкиПолиция.проверка. мвд
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