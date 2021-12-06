Уральский депутат гордумы потерял в аварии дочь, зятя и внучку

Экс-депутат гордумы Екатеринбурга Дмитрий Головин потерял в ДТП дочь, зятя и внучку. Такое сообщение появилось на его личной странице в Facebook. Сообщается, что все случилось 5 декабря в Вологодской области у села Верховожье. По информации регионального УМВД, на трассе произошло столкновение двух автомобилей: микроавтобуса и легковушки. Во второй находились родственники бывшего чиновника. Все они скончались от полученных травм. Известно, что причиной происшествия стал выезд на встречную полосу, а сейчас Головин решает вопрос транспортировки тел в Екатеринбург.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что в Подмосковье в подвале одного из местных домов было обнаружено тело прораба. У погибшего были связаны руки и ноги электрическим кабелем. О пропаже мужчины в отделение полиции сообщила его жена, которая занималась поисками своего супруга на протяжении двух дней. Наткнувшись на его автомобиль и личные вещи возле одного из дома, она решила сообщить об этом в полицию. Прибывшие на место правоохранители нашли его мертвым. Сейчас они подозревают в совершении преступления подчиненного погибшего прораба.