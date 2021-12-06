Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
06.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 декабря 2021 в России и мире

12:20:4512/6/2021
0

Все праздники и важные памятные даты России и мира на 6 декабря 2021 года.

6 декабря - День рыжих мыслей. Фото: Pixabay.com

• День памяти великого князя Александра Невского
• День рождения микроволновой печи (Microwave Oven Day)
• День рыжих мыслей
• День рождения Санта-Клауса (Sinterklaas)
• День ёлки с варежками (Mitten Tree Day)
• Католический праздник святого Николая (Saint Nicholas Day)
• День «Наденьте свои ботинки» (Put On Your Own Shoes Day)
• День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ
• День памяти святого мученика Феодора Антиохийского
• День памяти святителя Григория Акрагантийского
• День памяти святителя Амфилохия Иконийского
• День Уолта Диснея (Walt Disney Day) - США
• День Вооружённых сил - Украина
• День гаспачо (National Gazpacho Day) - США
• День независимости (Suomen itsenaisyyspaiva) - Финляндия
• День шахтёра (National Miners Day) - США
• Миколайки (Mikolajki) - Польша
• День аргентинского гаучо (Dia Nacional del Gaucho) - Аргентина
• День памяти и действий против насилия над женщинами (National Day of Remembrance and Action on Violence Against Women) - Канада
• День органов прокуратуры - Казахстан
• День Конституции (Dia de la Constitucion) - Испания
• День ростовщика (National Pawnbrokers Day) - США
• День защитников Дубровника (Dan dubrovackih branitelja) - Хорватия
• День столицы Кито (Quito Day) - Эквадор
• День работников министерства связи и информационных технологий - Азербайджан
• День национальной полиции (Dia de la Policia Nacional) - Перу
• Именины у Александра, Алексея, Григория, Феодора, Митрофана, Макария
• Митрофанов день (День установления «саночного пути»)

Важные события:

• 6 декабря 1909 года состоялось торжественное открытие Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского
• 6 декабря 2000 года в Объединённом институте ядерных исследований (г. Дубна) открыт 116-й сверхтяжелый химический элемент - Ливерморий

Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru/baza/dekabr/6

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
праздникикакой сегодня праздникважные событиякакой сегодня день
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 декабря 2021 в России и мире
12:20:45 12/6/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 декабря 2021 в России и мире
БердскПогода в Бердске 6 декабря 2021: все еще очень теплые температуры настигают город в начале недели
11:30:42 12/5/2021
Погода в Бердске 6 декабря 2021: все еще очень теплые температуры настигают город в начале недели
Какой сегодня церковный праздник 6 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:48 12/5/2021
Какой сегодня церковный праздник 6 декабря 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Лучезарные поздравления и открытки на окончание Хануки 6 декабря 2021
11:17:42 12/5/2021
Лучезарные поздравления и открытки на окончание Хануки 6 декабря 2021
Tesla не позволила парню сдать экзамен на водительские права
11:00:03 12/5/2021
Tesla не позволила парню сдать экзамен на водительские права
Какая маска лучше всего подходит для разговора?
10:30:11 12/5/2021
Какая маска лучше всего подходит для разговора?
Креативные поздравления во славу Дня рождения микроволновой печи 6 декабря
10:17:25 12/5/2021
Креативные поздравления во славу Дня рождения микроволновой печи 6 декабря
Инфекция коронавируса может подавляться не только антителами человека - что помогает?
10:00:55 12/5/2021
Инфекция коронавируса может подавляться не только антителами человека - что помогает?
Поздравления на финансовое благополучие в День ростовщика для знакомых и работников ломбарда 6 декабря
9:17:09 12/5/2021
Поздравления на финансовое благополучие в День ростовщика для знакомых и работников ломбарда 6 декабря
У трижды привившегося вакциной Пфайзер врача антитела не сработали: три симптома Омикрона
9:00:52 12/5/2021
У трижды привившегося вакциной Пфайзер врача антитела не сработали: три симптома Омикрона