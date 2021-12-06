Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 6 декабря 2021 в России и мире

• День памяти великого князя Александра Невского
• День рождения микроволновой печи (Microwave Oven Day)
• День рыжих мыслей
• День рождения Санта-Клауса (Sinterklaas)
• День ёлки с варежками (Mitten Tree Day)
• Католический праздник святого Николая (Saint Nicholas Day)
• День «Наденьте свои ботинки» (Put On Your Own Shoes Day)
• День подразделений по контролю за оборотом наркотиков МВД РФ
• День памяти святого мученика Феодора Антиохийского
• День памяти святителя Григория Акрагантийского
• День памяти святителя Амфилохия Иконийского
• День Уолта Диснея (Walt Disney Day) - США
• День Вооружённых сил - Украина
• День гаспачо (National Gazpacho Day) - США
• День независимости (Suomen itsenaisyyspaiva) - Финляндия
• День шахтёра (National Miners Day) - США
• Миколайки (Mikolajki) - Польша
• День аргентинского гаучо (Dia Nacional del Gaucho) - Аргентина
• День памяти и действий против насилия над женщинами (National Day of Remembrance and Action on Violence Against Women) - Канада
• День органов прокуратуры - Казахстан
• День Конституции (Dia de la Constitucion) - Испания
• День ростовщика (National Pawnbrokers Day) - США
• День защитников Дубровника (Dan dubrovackih branitelja) - Хорватия
• День столицы Кито (Quito Day) - Эквадор
• День работников министерства связи и информационных технологий - Азербайджан
• День национальной полиции (Dia de la Policia Nacional) - Перу
• Именины у Александра, Алексея, Григория, Феодора, Митрофана, Макария
• Митрофанов день (День установления «саночного пути»)
Важные события:
• 6 декабря 1909 года состоялось торжественное открытие Саратовского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского
• 6 декабря 2000 года в Объединённом институте ядерных исследований (г. Дубна) открыт 116-й сверхтяжелый химический элемент - Ливерморий
Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru/baza/dekabr/6