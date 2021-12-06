Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизыДокументы Бердска
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
backgroundLayer 1backgroundLayer 1
06.12
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Россиян будут штрафовать за обшивку и остекление балконов

4:17:2712/6/2021
0

Сумма штрафа составить пять тысяч рублей. Такие изменения входят в технический паспорт здания, как элемент оформления постройки.

За остекление балконов в России будут штрафовать на пять тысяч рублей. Фото: Pixabay.com

В России Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства сообщило, что за самовольное остекление и обшивку балконов будут штрафовать. По данным ведомства, такое решение связано с тем, что такие изменения входят в технический паспорт здания, как элемент оформления здания. А само правило действовать с 1 марта 2022 года. Теперь для изменения балкона нужно будет подать соответствующее заявление, в котором должны быть указаны цвет, размер, вес, используемые материалы. Сумма штрафа составит пять тысяч рублей.

Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что стали известны причины смерти продюсера Марка Рудинштейна. По предварительной информации его госпитализировали с сердечным приступом, а позже врачи обнаружили у него инсульт. Врачи говорили о негативной динамике, его перевели на аппарат ИВЛ и ввели в состояние искусственной комы, артист скончался, не приходя в сознание.

Добавьте новости «Курьер.Среда» в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице «Курьер.Среда» в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
штрафзаконбалконЗАстекление
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

А вы согласны с такими правилами?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Россиян будут штрафовать за обшивку и остекление балконов
4:17:27 12/6/2021
Россиян будут штрафовать за обшивку и остекление балконов
День святого Николая: зачем в ночь на 6 декабря в домах вывешивают башмаки и носки
4:00:26 12/6/2021
День святого Николая: зачем в ночь на 6 декабря в домах вывешивают башмаки и носки
Минтруд поменяет правила получения пенсий для двух категорий граждан
3:57:47 12/6/2021
Минтруд поменяет правила получения пенсий для двух категорий граждан
БердскВыплата 10 000 рублей семьям с детьми к Новому году-2022: Владимир Путин может объявить о поддержке россиян 23 декабря
3:50:02 12/6/2021
Выплата 10 000 рублей семьям с детьми к Новому году-2022: Владимир Путин может объявить о поддержке россиян 23 декабря
БердскВ Бердске 34 класса в школах полностью закрыты из-за коронавируса
3:40:59 12/6/2021
В Бердске 34 класса в школах полностью закрыты из-за коронавируса
6 декабря – день памяти святителя Амфилохия Иконийского: как святой помогал людям из тюрьмы. О чем просят святого в молитвах
3:30:27 12/6/2021
6 декабря – день памяти святителя Амфилохия Иконийского: как святой помогал людям из тюрьмы. О чем просят святого в молитвах
БердскВ Бердске появились первые в городе дог-боксы
3:13:41 12/6/2021
В Бердске появились первые в городе дог-боксы
6 декабря – окончание Хануки-2021. Что значит «ЗотХанука» и еще 5 интересных фактов о восьмом праздничном дне
3:00:39 12/6/2021
6 декабря – окончание Хануки-2021. Что значит «ЗотХанука» и еще 5 интересных фактов о восьмом праздничном дне
У трех знаков зодиака будет отличный день 6 декабря 2021 года
2:41:35 12/6/2021
У трех знаков зодиака будет отличный день 6 декабря 2021 года
Как Александр Невский получил свое прозвище и почему не стал освобождать Русь от Золотой Орды. Молитва о павших в боях воинах во всех войнах
2:30:43 12/6/2021
Как Александр Невский получил свое прозвище и почему не стал освобождать Русь от Золотой Орды. Молитва о павших в боях воинах во всех войнах