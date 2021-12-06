Россиян будут штрафовать за обшивку и остекление балконов

В России Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства сообщило, что за самовольное остекление и обшивку балконов будут штрафовать. По данным ведомства, такое решение связано с тем, что такие изменения входят в технический паспорт здания, как элемент оформления здания. А само правило действовать с 1 марта 2022 года. Теперь для изменения балкона нужно будет подать соответствующее заявление, в котором должны быть указаны цвет, размер, вес, используемые материалы. Сумма штрафа составит пять тысяч рублей.
Напомним, ранее «Курьер.Среда» писал, что стали известны причины смерти продюсера Марка Рудинштейна. По предварительной информации его госпитализировали с сердечным приступом, а позже врачи обнаружили у него инсульт. Врачи говорили о негативной динамике, его перевели на аппарат ИВЛ и ввели в состояние искусственной комы, артист скончался, не приходя в сознание.