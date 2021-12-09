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«Алла Дробинская трубочку не берет»: В Бердске 14-летний ребенок не может пройти обследование головного мозга. Аппарат РЭГ не работает с февраля, сказали отцу в ЦГБ

5:23:2012/9/2021,Алина Бурова
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Отцу мальчика также сообщили, что стоимость починки аппарата для диагностики - 27 000 рублей. Семья вынуждена ждать покупку нового медицинского агрегата.

Семья обила пороги всех бердских больниц. Фото: "Курьер.Среда"

В Бердске отец 14-летнего ребенка заявил о невозможности проведения реоэнцефалографии в городской поликлинике.

По словам Михаила (имя изменено по просьбе героя прим.ред.), сотрудники больницы заверили его в том, что аппарат сломан, а по всем вопросам нужно обращаться напрямую к руководству.

- Как мне стало известно, у них агрегат для диагностики в феврале сломался и его списали. Чтобы его починить надо 27 000 рублей. Сказали, что купят новый, но что-то как-то этого не происходит. Алла Дробинская трубочку не берет. Администрация города говорит, что больница им не подчиняется и нужно напрямую обращаться в минздрав. Телефон горячей линии только один и все операторы заняты,- рассказал отец 14-летнего мальчика «Курьер.Среда» 9 декабря.

Михаил планирует обратиться в минздрав с письменным обращением. Сыну бердчанина очень необходимо исследование головного мозга. Как говорит семья, она могла бы обратиться в платные поликлиники, но и бесплатная медицина, по их мнению, должна быть доступна.

В пресс-службе ЦГБ Бердска пока не прокомментировали, когда работа аппарата РЭГ будет возобновлена.

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