Молитва о примирении врагов: о чем просят Деву Марию пред иконой «Знамение»

Икона Божией Матери, названная "Знамение", изображает Богоматерь в сидящем положении и с поднятыми в молитве руками. На груди Пречистой, на фоне круглого щита – в благословении находится Младенец Иисус. Подобное изображение Богородицы считается одним из первых Ее иконографических образов. Считается, что этот образ относится к четвертому веку.
На Руси такие изображения возникли впервые в 11-12 веках и были названы так в честь чуда, которое случилось в Новгороде благодаря иконе.
В тот год союзные войска русских князей напали во главе с сыном Андрея Боголюбского на новгородцев.
У новгородцев почти не осталось надежды. Они стали молиться Господу о спасении. На третий день новгородский епископ Илия услышал голос, повелевший вынести образ Пресвятой Богородицы и пронести его по городским стенам. Когда они несли икону – враг выпустил на церковный крестный ход град стрел, и одна из них пронзила иконографический лик Божией Матери.
Из глаз Богородицы потекли слезы, она повернулась лицом к стенам города. После такого Божественного чуда на атакующих резко обрушился невыразимый ужас, и они стали отступать в страхе. А новгородским воинам удалось спасти жителей города.
В этот день христиане молятся о спасении от врагов, примирении в семье, на работе или в других местах, где могут произойти конфликты.