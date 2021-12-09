В Бердске уволенный после зверского убийства мужем-тираном Марины Фомичевой полицейский требует через суд восстановления на работе

В Бердском городском суде 10 декабря состоится второе заседание по уголовному делу о халатности, возбужденному в отношении 30-летнего полицейского из отдела МВД по Бердску Юрия Денисова. Его считают косвенно причастным к жестокому убийству мужем-тираном 29-летней бердчанки Марины Фомичевой, матери двоих маленьких детей. Первое заседание прошло 26 ноября. Но его отложили на две недели из-за неявки в суд потерпевшей.
Как рассказала «Курьер.Среда» старший помощник прокурора Бердска Анна Кучменко, представляющая в процессе гособвинение, потерпевшей признана мать погибшей. Но она не смогла приехать прошлый раз на судебное заседание из Алтайского края, где проживает. Оттуда приехала в Новосибирскую область ее дочь, которая уже здесь вышла замуж и родила детей, и где нашла свою смерть. Похоронили Марину 1 апреля в Барнауле.
Вину не признаетСотрудника дежурной части бердского отдела полиции обвиняют в том, что он не направил наряд в квартиру в Северном микрорайоне, где Александр Фомичев убивал свою супругу. Напомним, что полицейские ночью приехали на вызов, увезли в дежурную часть мужа-тирана, зверски избивавшего женщину, провели с ним профилактическую беседу и отпустили. Вернувшись домой, он зарезал Марину.
- В прошлую пятницу в суде огласили обвинительное заключение, выслушали позицию подсудимого Денисова. Он заявил, что вины не признает. Такую же позицию высказал его адвокат: обвинение, дескать, необоснованное, состава преступления нет. В прошлом же заседании суд определил порядок исследования доказательств, в том числе просмотр видеозаписей и допрос свидетелей, - прокомментировала «Курьер.Среда» гособвинитель, отметив, что 10 декабря в суд ждут маму погибшей Марины Фомичевой.
Процесс обещает быть долгим, поскольку только свидетелей обвинения 41. А будут еще, вероятно, и свидетели со стороны защиты.
Младший сержант полиции, исполнявший обязанности помощника оперативного дежурного отдела МВД по Бердску (дублер помощника) Юрий Денисов уволен из правоохранительных органов после возбуждения в отношении него уголовного дела «в связи с совершением проступка порочащего честь и достоинство сотрудника органов внутренних дел». Во время следствия суд избрал ему меру процессуального принуждения в виде обязательства по явке. То есть он не изолирован, не арестован, хотя об этом ходатайствовал Следственный комитет.
По информации «Курьер.Среда», Денисов подал гражданский иск о восстановлении на работе. Но, скорее всего, суд примет решение по его исковому заявлению после оглашения приговора по уголовному делу.
Напомним, что после трагедии руководство областного главка МВД наказало и начальника бердской полиции, а также его заместителя, начальник дежурной части и оперативного дежурного. Все они привлечены к дисциплинарной ответственности, сообщал «Курьер.Среда».
Пришел из полиции и убил женуРанним утром 29 марта 2021 года в полицию позвонила жительница Северного микрорайона, заявившая об угрозах убийством со стороны мужа. По адресу оперативно прибыл экипаж ППС. Буйного и пьяного мужчину доставил его в горотдел МВД. С ним поговорили и отпустили домой. А через два часа на номер 112 позвонила соседка Фомичевых, сообщив о криках о помощи из их квартиры. Но Денисов, который был в тот момент один в дежурной части, «не исполнил свои должностные обязанности по незамедлительной организации выезда на место происшествия сотрудников полиции».
А в это время Фомичев расправился со своей женой и ранил своего отца, который заступался за свою невестку. Только после этого приехали полицейские и задержали подозреваемого в тяжком преступлении. Он признался в содеянном, раскаялся и рассказал во всех подробностях, как убивал женщину. Судебное следствие по делу Фомичева началось в сентябре, сообщал «Курьер.Среда». Стоит отметить, что во время кровавого побоища в квартире находились двое маленьких детей Фомичевых — 3 и 6 лет от роду.
Вменяемая Юрию Денисову статья — ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность» - относится к преступлениям средней тяжести и предусматривает максимальное наказание до пяти лет лишения свободы.
справка
УК РФ Статья 293. Халатность1. Халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, если это повлекло причинение крупного ущерба или существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, -
наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.
1.1. То же деяние, повлекшее причинение особо крупного ущерба, -
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека, -
наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.