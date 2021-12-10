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В Бердске пяти домам на Микрорайоне вернули отопление после экстренного отключения из-за порыва трубы в минус 25 мороза

3:36:3012/10/2021,Алина Бурова
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Отопление несколько часов отсутствовало также в аптеке и супермаркете. Дефект вовремя устранили.

Рабочие КБУ проводят работы оперативно. Фото: "Курьер.Среда"

Жителям Микрорайона Бердска после коммунальной аварии вернули отопление.

Напомним, порыв трубопровода произошел утром 9 декабря неподалеку от домов горожан. Окна людей, а также тротуары и дороги на улице заволокло густым паром. В результате аварии на Микрорайоне отопление отсутствовало в пяти домах №34, №35, №36, №37, №38, а также в аптеке и супермаркете «Продсиб». Нормализовать сложившуюся обстановку сотрудники КБУ обещали оперативно.

По словам специалистов МУП «КБУ», тепло отключили в связи с выявленным дефектом на внутриквартальной тепловой сети.

Как заверил сегодня бердчанин Алексей, отопление в Микрорайон вернули во второй половине дня 9 декабря. Как отметил горожанин, тепло в дом №38 поступает стабильно. Такая же ситуация и у его соседей.

- Сейчас уехали все. Работы никакие под окнами не проводят,- произнес Алексей.

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