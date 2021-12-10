В Бердске пяти домам на Микрорайоне вернули отопление после экстренного отключения из-за порыва трубы в минус 25 мороза

Жителям Микрорайона Бердска после коммунальной аварии вернули отопление.
Напомним, порыв трубопровода произошел утром 9 декабря неподалеку от домов горожан. Окна людей, а также тротуары и дороги на улице заволокло густым паром. В результате аварии на Микрорайоне отопление отсутствовало в пяти домах №34, №35, №36, №37, №38, а также в аптеке и супермаркете «Продсиб». Нормализовать сложившуюся обстановку сотрудники КБУ обещали оперативно.
По словам специалистов МУП «КБУ», тепло отключили в связи с выявленным дефектом на внутриквартальной тепловой сети.
Как заверил сегодня бердчанин Алексей, отопление в Микрорайон вернули во второй половине дня 9 декабря. Как отметил горожанин, тепло в дом №38 поступает стабильно. Такая же ситуация и у его соседей.
- Сейчас уехали все. Работы никакие под окнами не проводят,- произнес Алексей.