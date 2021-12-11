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11 декабря – День Андреевского флага: патриотичные поздравления и открытки для родных и близких из ВМФ

1:45:3212/11/2021
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11 декабря 1699 года Петр I учредил Андреевский флаг в качестве официального флага Российского военного флота.

День Андреевского флага

Решили сделать смелый шаг —
И чествовать российский флаг!
Чтоб этот добрым был денёк,
Ему мы дарим поздравок!

Желаем реять на ветру,
И в дождь, и в бурю, и в жару!
Патриотизм в ряды вносить,
Солдатам смелость приносить!

И пусть враги желают зла —
Наш флаг вовек не станет слаб,
Великолепен, как орёл,
Хранит священный он престол!

День Андреевского флага

У каждой страны знак есть особый,
И этому учат в садиках и школах,
Флаг для страны — качества знак,
Он — наша гордость, родины флаг,
Он многозначен, но все же один,
Сила народа в нем — непобедим,
В мире все знают — это наш флаг,
Гордый, красивый Отечества стяг!

День Андреевского флага

России, отмечающей День флага,
Сегодня шлём мы этот поздравок!
Пусть бесконечно долгой будет сага,
Пусть необычно ярким будет слог!
Склонится мир перед твоим величьем,
Россия! Флаг твой реет на ветру!
Красивый, мудрый, как седая притча,
Свободы символ в холод и в жару!
Желаем ему век тебя хранить,
Таким же гордым и свободным быть!


Стихи: Поздравок
Открытки: Весь Искитим
Стихи: Поздравок
Открытки: Весь Искитим

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