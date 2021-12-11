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Симптомы Омикрона: врач рассказал о «пурпурной сыпи» у детей при заболевании

10:00:4712/10/2021
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Клиника Майо описывает сыпь как «болезненное» воспаление мелких кровеносных сосудов кожи, которое может приводить к зуду, отеку, образованию пузырей и красных пятен.

Один из симптомов, связанных с Омикроном у детей, - это сыпь. Фото: Pixabay.com

Доктор Нигхат Ариф подробно рассказал о последних симптомах, связанных с новым вариантом Covid, в эфире телеканала ITV This Morning. Врач также описал, как распознать «пурпурный» симптом, поражающий в основном детей.

До сих пор не существует установленного списка симптомов, проверяемого органами здравоохранения по всему миру. Однако люди из южной части Африки с положительным результатом теста на новый вариант коронавируса сами сообщают о симптомах в приложении ZOE COVID Study. Доктор Нигхат описывает, как распознать один из предупреждающих знаков у детей, пишет express.co.uk.

Один из симптомов, связанных с Омикроном, указанным в приложении, - это сыпь.

Даже если вы не найдете этот знак в списке основных симптомов на веб-сайте NHS , доктор Нигхат отметил, что в этом нет ничего «необычного».

Врач объяснил: «Я лечил пациентов в августе 2020 года в прошлом году, и у меня было три пациента, у которых был COVID-19, и у них была сыпь.

«Это пурпурный, почти как сыпь, похожая на улей, это также может быть потница».

Пациенты доктора Нигхат были не единственными, кто страдал от сыпи, связанной с Covid, поскольку приложение COVID ZOE получило тысячи самоотчетов об этом симптоме.

Д-р Нигхат сказал: «В сентябре 2021 года из приложения ZOE мы выяснили, что 12 000 человек сами сообщали о симптомах у детей.

«У нас были признаки того, что известно как пальцы рук и ног Covid. У вас появляются эти багровые шишки на пальцах рук и ног, которые остаются после того, как вирус действительно выздоравливает, после 10-дневного периода».

Врач описал этот тип сыпи как симптом «обморожения».

Клиника Майо описывает сыпь как «болезненное» воспаление мелких кровеносных сосудов кожи, которое может приводить к зуду, отеку, образованию пузырей и красных пятен.

Однако доктор Нигхат добавил: «Пока все не испугаются по-настоящему, это не страшно».

Приложение ZOE также сообщает, что пальцы рук и ног Covid следует рассматривать как один из ключевых признаков, которые могут присутствовать при отсутствии других симптомов коронавируса.

Фактически, медицинская научная компания ZOE в партнерстве с Королевским колледжем Лондона собрала данные о более чем 300 000 пользователей, указывая на то, что кожная сыпь считается одним из «первых» симптомов Covid у 17 процентов участников.

Они разделили этот симптом сыпи на три основные категории:

Сыпь по типу крапивницы (внезапные выпуклые шишки на коже, которые появляются и исчезают «довольно быстро»). Острая жара или сыпь при ветрянке (маленькие зудящие красные бугорки, которые могут возникать на любом участке тела) Ковид пальцев рук и ног (красноватые и пурпурные шишки на пальцах рук или ног).

Последняя категория, как сообщила врач утреннего шоу, больше характерна для молодых людей.

Кожная сыпь - не единственный симптом, связанный с новым вариантом Covid, названным в честь греческой буквы.

Другие пациенты, инфицированные вирусом Омикрон, также сообщили о трех других симптомах в приложении ZOE.

Доктор Нигхат сказал: «Первые симптомы, которые мы наблюдаем, в основном сообщаются в приложении ZOE… <это> легкие симптомы першения в горле, усталости, головных болей.

«И мы видели это в варианте Delta, а также на ранних этапах».

Доктор Нигхат заключил: «Нам, очевидно, нужно больше людей, чтобы самостоятельно сообщать о симптомах».

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