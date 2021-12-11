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Погода в Бердске 11 декабря 2021: как порадует погода жителей в субботний день, рассказываем

11:30:4512/10/2021
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Если резкое потепление пришло, значит скоро похолодает.

В этот день отмечается народный праздник в честь маленькой птички Сойки. Фото: Pixbaya.com

В эти выходные погода порадует жителей Бердска небольшим потеплением. 11 декабря утром температура воздуха составит - 11,-10 градусов, а в обед потеплеет до -8 на столбиках термометра. При этом подует южный ветер до 4,9 м/с. При относительной влажности воздуха до 65 %. Атмосферное давление все также остается высоким до 767 мм ртутного столба.

11 декабря отмечается народный праздник в честь маленькой птички Сойки. С древних времен заметили, что с этого дня сойки прилетают к человеческому жилью. Людям всегда нравилась эта птичка, а на Руси ее считали заступницей и покровительницей новорожденных малышей. Тем, кто в этот день на свет появился, птичка на своем хвосте счастье и удачу приносит.

Приметы:

Если резкое потепление пришло, значит скоро похолодает.

Гуси крыльями часто хлопают – к оттепели.

Погода холодная и сухая – будет засушливое и жаркое лето.

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