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Грешно ли работать 11 декабря в день памяти священномученика Серафима?

1:30:2712/11/2021,София Мальцева
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Святителя Серафима часто арестовывали в революционные времена. Причины были самые нелепейшие, но священник все выдержал и вынес с достоинством.

Священник горевал по своей второй половине, но не впал в уныние, а стал активно восстанавливать храмы, часто за свой счет. Фото: Pixabay.com

Священномученик Серафим был непростым человеком. В миру его звали Леонид Чичагов – он был потомком двух известных адмиралов и был дворянского рода. Его жизнь не отличалась от молодых людей своего окружения. У Леонида был свой дом и он рано женился на красивой девушке, с которой посещал театры и балы. Был отлично образован, владел иностранными языками, занимался живописью, музыкой. Также Чичагов являлся тогда одним из лучших военных историков, автором капитального труда по артиллерии.

Однако, в один из дней, Леонид оставил свою насыщенную жизнь, чтобы посвятить остаток лет служению Господу. Итак, по неизвестной причине, в 34 года Леонид Чичагов, недавно возведенный в полковничий чин, удивил Петербург решением выйти в отставку.

Он тут же принял сан монаха под именем Серафим, в честь святого Серафима Саровского, который оказал на него значительное влияние. В первый год его службы, его жена Наталья серьезно заболела и умерла. Священник горевал по своей второй половине, но не впал в уныние, а стал активно восстанавливать храмы, часто за свой счет.

Святителя Серафима часто арестовывали в революционные времена. Причины были самые нелепейшие, но священник все выдержал и вынес с достоинством.

В апреле 1924 года его арестовали за прославление преподобного Серафима Саровского. Однако за него затупился святейший патриарх Тихон. Однако Серафиму пришлось покинуть Москву.

В 70 лет митрополит ушел на пенсию. Свои последние годы он провел в двух комнатах загородного дома на железнодорожной станции Удельная. Там он написал свои богословские письма.

В холодное ноябрьское утро 1937 года Святителя вынесли из дома, в тяжелом состоянии и отправили в Таганскую тюрьму, а спустя месяц расстреляли на Бутовском полигоне.

11 декабря не относится к главным двунадесятым праздникам, поэтому строгого запрета на работу нет.

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