Маньяк убил голую женщину в коттедже и \прихватил ее голову с собой

В индийском штате Махараштра убийца отрубил голову молодой девушке и забрал ее с собой. Все случилось в одном из самых популярных мест для отдыха у местных, которое называется Матеран. Известно, что жертва преступника заселялась в отель со своим молодым человеком, однако позже он исчез. Изуродованное тело погибшей обнаружил хозяин здания, он пришел в номер, чтобы прибрать его. Молодой человек и девушка купили билеты под чужими именами, но полицейским удалось установить личность. Ей оказалась Пунам Пал. Ее сумку нашли в 50-и метрах от домика.
По предварительной информации сотрудников следственных органов, мужчина, которых находился в номере вместе с дамой, убил ее, а затем отрубил ей голову. Он забрал все личные вещи из комнаты и прихватил с собой отрубленную голову. Камеры видеонаблюдения не зафиксировали подозреваемого. Сейчас неизвестно, кто является убийцей и где находится преступник.
ТАкже сообщается, что обезглавливание – распространенный метод убийства в Индии. Например, в начале декабря было обнаружено тело беременной девушки. Ее брат отрубил ей голову. Причиной убийства стал побег девушки из семьи и свадьба с избранником, которого родственники невзлюбили. А позже жена жителя индийского штата Телангана также лишилась головы. Ее муж обезглавил свою жертву из-за ревности.