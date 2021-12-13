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Маньяк убил голую женщину в коттедже и прихватил ее голову с собой

8:11:4212/13/2021
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В Индии пара заселилась в номер отеля под чужими именами. Позже женщину нашли без головы, а мужчина бесследно пропал. Сейчас устанавливаются точные обстоятельства произошедшего.

В Индии тело женщины было найдено обезглавленным. Фото: Pixabay.com

В индийском штате Махараштра убийца отрубил голову молодой девушке и забрал ее с собой. Все случилось в одном из самых популярных мест для отдыха у местных, которое называется Матеран. Известно, что жертва преступника заселялась в отель со своим молодым человеком, однако позже он исчез. Изуродованное тело погибшей обнаружил хозяин здания, он пришел в номер, чтобы прибрать его. Молодой человек и девушка купили билеты под чужими именами, но полицейским удалось установить личность. Ей оказалась Пунам Пал. Ее сумку нашли в 50-и метрах от домика.

По предварительной информации сотрудников следственных органов, мужчина, которых находился в номере вместе с дамой, убил ее, а затем отрубил ей голову. Он забрал все личные вещи из комнаты и прихватил с собой отрубленную голову. Камеры видеонаблюдения не зафиксировали подозреваемого. Сейчас неизвестно, кто является убийцей и где находится преступник.

ТАкже сообщается, что обезглавливание – распространенный метод убийства в Индии. Например, в начале декабря было обнаружено тело беременной девушки. Ее брат отрубил ей голову. Причиной убийства стал побег девушки из семьи и свадьба с избранником, которого родственники невзлюбили. А позже жена жителя индийского штата Телангана также лишилась головы. Ее муж обезглавил свою жертву из-за ревности.

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смертьУбийство.Обезглавливание.
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